Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tài khoản ngân hàng bị phong tỏa ngay lập tức nếu liên quan đến những giao dịch sau

Theo Khả Văn | 13-05-2026 - 10:40 AM | Xã hội

Đôi khi chỉ vì một chút thiếu cảnh giác hoặc lòng tốt đặt sai chỗ, người dùng hoàn toàn có thể bị khóa tài khoản khẩn cấp và vướng vào vòng lao lý.

Hiện nay, các băng nhóm tội phạm công nghệ cao đang ngày càng trở nên tinh vi khi biến hệ thống ngân hàng thành công cụ để rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tổ chức đánh bạc trực tuyến. Một trong những thủ đoạn phổ biến nhất là chúng sử dụng những nội dung chuyển khoản có chứa từ khóa nhạy cảm hoặc nhờ người khác đứng ra giao dịch hộ. Điều đáng lo ngại là rất nhiều người dân hoàn toàn mù mờ trước rủi ro này. Việc tùy tiện nhận tiền giúp một người quen trên mạng, chuyển khoản hộ một số tiền không rõ nguồn gốc hay đơn giản là tham gia vào các giao dịch thiếu minh bạch cũng đủ để hệ thống quét an ninh của ngân hàng đưa tài khoản của bạn vào danh sách đen tình nghi.

Đặc biệt, thói quen cho mượn, cho thuê hoặc bán lại thông tin tài khoản ngân hàng vì chủ quan chính là con đường ngắn nhất đẩy chủ tài khoản vào những rắc rối pháp lý nghiêm trọng, dù bản thân họ không trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan chức năng đã và đang áp dụng những chế tài xử phạt cực kỳ nghiêm khắc nhằm làm sạch môi trường giao dịch tài chính. Theo Điều 30, Nghị định 340/2025/NĐ-CP được Thủ tướng Chính phủ ban hành, mọi hành vi mua bán, thuê mượn tài khoản hoặc trao đổi thông tin tài khoản thanh toán trái phép đều sẽ phải đối mặt với mức phạt tiền khổng lồ từ 100 triệu đến 200 triệu đồng tùy theo mức độ vi phạm. Không dừng lại ở việc xử phạt hành chính, sức nặng của pháp luật còn được thể hiện rõ qua Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, hành vi thu thập, tàng trữ hoặc công khai trái phép thông tin tài khoản ngân hàng có thể khiến người vi phạm nhận án phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm. Khủng khiếp hơn, trong trường hợp tài khoản đó được xác định là công cụ phục vụ cho các đường dây rửa tiền hay lừa đảo xuyên quốc gia, chủ tài khoản danh nghĩa hoàn toàn có thể bị cơ quan điều tra khởi tố và truy cứu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm.

Trước sự bủa vây của các cạm bẫy tài chính, mỗi người dùng cần tự trang bị cho mình những nguyên tắc phòng vệ tối thượng. Quy tắc sống còn đầu tiên là tuyệt đối không chuyển giao, cho mượn hay cho thuê tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức và lý do nào. Việc liên tục theo dõi biến động số dư và kiểm tra lịch sử giao dịch cũng là một thói quen cần thiết để nhanh chóng phát hiện các dòng tiền lạ. Bên cạnh đó, người dân cần nâng cao cảnh giác tối đa trước những lời mời chào việc nhẹ lương cao liên quan đến việc mở thẻ ngân hàng hộ hay nhận tiền hoa hồng qua tài khoản, bởi đây chắc chắn là cái bẫy của các tổ chức tội phạm. Trong trường hợp nghi ngờ tài khoản của mình đang bị lợi dụng hoặc nhận được khoản tiền không rõ nguồn gốc, việc cần làm ngay lập tức là liên hệ với tổng đài ngân hàng để yêu cầu khóa tài khoản khẩn cấp, đồng thời nhanh chóng trình báo sự việc lên cơ quan công an để được hỗ trợ giải quyết, tránh tình trạng tình ngay lý gian đầy oan uổng.

Theo Khả Văn

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ ngày 21/5, địa chỉ khai báo lưu trú, tạm trú chung chính thức áp dụng trên cả nước

Từ ngày 21/5, địa chỉ khai báo lưu trú, tạm trú chung chính thức áp dụng trên cả nước Nổi bật

Bắt giữ Nguyễn Thị Điệp SN 1985

Bắt giữ Nguyễn Thị Điệp SN 1985 Nổi bật

Bà Bùi Thị Minh Hoài tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI

Bà Bùi Thị Minh Hoài tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI

10:25 , 13/05/2026
Tất cả người dân khi đi bệnh viện chú ý quy định phạt tới 80 triệu đồng từ 15/5

Tất cả người dân khi đi bệnh viện chú ý quy định phạt tới 80 triệu đồng từ 15/5

09:44 , 13/05/2026
Từ 2026, lao động nam và nữ cần đóng BHXH bao nhiêu năm để hưởng lương hưu cao nhất?

Từ 2026, lao động nam và nữ cần đóng BHXH bao nhiêu năm để hưởng lương hưu cao nhất?

09:09 , 13/05/2026
Tin mới nhất đợt nắng nóng ở cả ba miền và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Tin mới nhất đợt nắng nóng ở cả ba miền và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

08:58 , 13/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên