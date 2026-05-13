Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ ngày 21/5, địa chỉ khai báo lưu trú, tạm trú chung chính thức áp dụng trên cả nước

Theo Khả Văn | 13-05-2026 - 08:40 AM | Xã hội

Người dân và tất cả cơ sở lưu trú cần lưu ý ngừng sử dụng nền tảng cũ và phần mềm ASM, chuyển sang thao tác hoàn toàn trên hệ thống website thống nhất dành cho cả người Việt Nam và người nước ngoài.

Kể từ ngày 21/5/2026, Bộ Công an chính thức đưa vào sử dụng trang web thống nhất dùng chung phục vụ công tác Thông báo lưu trú đối với công dân Việt Nam và Khai báo tạm trú đối với người nước ngoài tại địa chỉ: https://tbltkbtt.bocongan.gov.vn/.

Ảnh: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Hà Nội

Bộ Công an lưu ý, từ thời điểm trên, tất cả các cơ sở lưu trú thực hiện thông báo lưu trú, khai báo tạm trú trên hệ thống mới; không thực hiện khai báo tạm trú trên trang web cũ, không thực hiện thông báo lưu trú trên phần mềm ASM.

Hiện nay, hệ thống đang được triển khai tại 7 tỉnh/thành phố gồm: An Giang, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh và 3 phường thuộc TP. Hà Nội: Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Ngọc Hà.

Đối với các cơ sở lưu trú tại An Giang, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ sử dụng tài khoản từ hệ thống cũ, khi đăng nhập hệ thống mới thì cần thêm tiền tố ag_, hp_, bn_, pt_ trước tên đăng nhập (VD tại An Giang: abc123 → ag_abc123).

Hệ thống đang triển khai chức năng thông báo lưu trú cho công dân Việt Nam tại 3 phường thuộc thành phố Hà Nội: Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm và Ngọc Hà và tỉnh An Giang.

Về tính năng nổi bật của hệ thống, hệ thống cung cấp đầy đủ công cụ, giải pháp giúp cơ sở lưu trú thực hiện khai báo nhanh chóng và chuyên nghiệp như: Hỗ trợ đăng ký tài khoản và xác thực trực tuyến; quản lý linh hoạt nhiều chi nhánh trên một tài khoản chính, mỗi chi nhánh vận hành độc lập với nhiều tài khoản phụ; hỗ trợ trích xuất tự động thông tin ảnh hộ chiếu, ảnh thẻ căn cước khi khai báo tạm trú/thông báo lưu trú, tra cứu và quản lý lịch sử khách hàng dễ dàng…

Theo Khả Văn

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người 40 tuổi muốn nhận lương hưu 5 triệu đồng/tháng: Mức đóng BHXH tự nguyện được tính ra sao?

Người 40 tuổi muốn nhận lương hưu 5 triệu đồng/tháng: Mức đóng BHXH tự nguyện được tính ra sao? Nổi bật

Thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Ngọc Sương SN 1956

Thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Ngọc Sương SN 1956 Nổi bật

Bắt giữ Nguyễn Thị Điệp SN 1985

Bắt giữ Nguyễn Thị Điệp SN 1985

07:43 , 13/05/2026
Miễn phí khám sức khỏe định kỳ với người thuộc những nhóm sau, người dân cần biết rõ để tránh mất quyền lợi

Miễn phí khám sức khỏe định kỳ với người thuộc những nhóm sau, người dân cần biết rõ để tránh mất quyền lợi

07:18 , 13/05/2026
Tranh luận về việc 'báo lỗi sai': Cục CSGT chính thức lên tiếng

Tranh luận về việc 'báo lỗi sai': Cục CSGT chính thức lên tiếng

07:15 , 13/05/2026
Bắt kế toán Lê Thị Lan Anh và sale bất động sản Nguyễn Tư Duy

Bắt kế toán Lê Thị Lan Anh và sale bất động sản Nguyễn Tư Duy

06:52 , 13/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên