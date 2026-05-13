Tranh luận về việc 'báo lỗi sai': Cục CSGT chính thức lên tiếng

Cục CSGT cho biết, gần đây trên diễn đàn giao thông của một địa phương trên mạng xã hội, xảy ra tranh luận về việc lực lượng CSGT “báo lỗi sai” đối với hành vi người điều khiển xe ô tô vi phạm “quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường” (quy định tại điểm I khoản 4 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP). Nhiều ý kiến thắc mắc đã được gửi tới Fanpage Cục CSGT đề nghị giải đáp.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra vào khoảng 10h50 ngày 3/4/2026 và được hệ thống camera giám sát giao thông ghi lại. Chiếc ô tô mang biển kiểm soát 36D-006.xx được xác định đã thực hiện hai hành vi vi phạm.

Clip do hệ thống giám sát ghi nhận hành vi vi phạm của xe ô tô. Video: Cục CSGT

Thứ nhất, tài xế không chấp hành tín hiệu đèn giao thông (vượt đèn đỏ). Phân tích hình ảnh cho thấy: Vào 11h50'12'' xe đến trước vạch dừng xe thì đèn đã chuyển tín hiệu vàng tuy nhiên xe không dừng lại mà đi qua vạch dừng xe đồng thời tiến hành quay đầu xe.

Như vậy, xe ô tô biển số 36D-006.xx đã vi phạm điểm b, điểm c Điều 11 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi vượt đèn đỏ đối với ô tô bị phạt từ 18-20 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Thứ hai, cơ quan chức năng xác định từ 11h50’15’’ đến 11h50’21’’, phương tiện đã quay đầu ngay trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường – khu vực được xác định bằng vạch kẻ đường số 7.3 theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ 41:2024/BGTVT.

Như vậy, xe ô tô biển số 36D-006.xx đã vi phạm khoản 4 Điều 15 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Với lỗi vi phạm này, tài xế bị phạt thêm từ 2-3 triệu đồng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Theo Cục CSGT, tổng mức xử phạt dự kiến đối với tài xế xe ô tô biển số 36D-006.xx là khoảng 21,5 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe, nếu không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ.

Phân tích chuyên sâu về hành vi vi phạm thứ hai, Cục CSGT cho biết phần đường dành cho người đi bộ qua đường được xác định phạm vi bằng vạch kẻ đường; bố trí ở những nơi có người đi bộ qua đường; chiều rộng nhỏ nhất không được dưới 3m, nếu cùng một đoạn đường bố trí 02 vạch cho người đi bộ qua đường nên cách nhau hơn 150m.

Có hai dạng vạch kẻ đường cho người đi bộ: (1) vạch đậm liền song song màu trắng (còn gọi là vạch ngựa vằn); (2) sử dụng 02 vạch liền màu trắng chỉ áp dụng để xác định phần đường cho người đi bộ qua đường ở những nơi có đèn tín hiệu phân định thời gian cho người đi bộ được phép qua đường (quy định tại phụ lục G - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ số 41:2024/BGTVT)

Tại khoản 4 Điều 15 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định như sau: “Không được quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt, ngầm, tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất, trên đường cao tốc, trong hầm đường bộ, trên đường một chiều, trừ khi có hiệu lệnh của người điều khiển giao thông hoặc chỉ dẫn của biển báo hiệu tạm thời”.

Cục CSGT nhấn mạnh rằng phương tiện bị nghiêm cấm quay đầu xe trên phần đường dành cho người đi bộ, kể cả khi có hoặc không có người đi bộ qua đường.