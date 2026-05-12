Người 40 tuổi muốn nhận lương hưu 5 triệu đồng/tháng: Mức đóng BHXH tự nguyện được tính ra sao?

Câu 1: Theo quy định mới nhất, số năm tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) tối thiểu để người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng là bao nhiêu?

A. Đóng đủ từ 10 năm trở lên.

B. Đóng đủ từ 15 năm trở lên. [✔]

C. Đóng đủ từ 20 năm trở lên.

D. Đóng đủ từ 25 năm trở lên.

Giải thích: Căn cứ theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, điều kiện để hưởng lương hưu hàng tháng đã có sự điều chỉnh linh hoạt hơn. Người lao động chỉ cần có từ đủ 15 năm tham gia BHXH trở lên và đạt độ tuổi nghỉ hưu theo lộ trình của Bộ luật Lao động là đã đủ điều kiện nhận lương hưu. Việc giảm số năm đóng tối thiểu xuống 15 năm giúp những người tham gia muộn, như ở độ tuổi 40, vẫn có cơ hội nhận lương hưu khi về già.

Đáp án đúng là: B.

Câu 2: Công thức theo quy định của pháp luật để xác định mức lương hưu hàng tháng cho người tham gia BHXH tự nguyện hiện nay được tính như thế nào?

A. Lương hưu = Tỷ lệ hưởng x Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH. [✔]

B. Lương hưu = Tổng số tiền đã đóng chia cho 20 năm nghỉ hưu.

C. Lương hưu = Mức thu nhập lựa chọn đóng cuối cùng x 75%.

D. Lương hưu = Mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn x Hệ số trượt giá.

Giải thích: Mức lương hưu được tính toán dựa trên hai biến số chính: Tỷ lệ hưởng lương hưu (%) và Mức bình quân thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH. Đối với BHXH tự nguyện, mức bình quân này được tính trên toàn bộ thời gian đóng và có điều chỉnh theo hệ số trượt giá do Nhà nước công bố hàng năm. Điều này đảm bảo giá trị thực tế của đồng tiền tích lũy từ quá khứ vẫn giữ được sức mua tại thời điểm người lao động nghỉ hưu.

Đáp án đúng là: A.

Tuổi nghỉ hưu được xác định theo quy định của Bộ luật Lao động, thực hiện theo lộ trình điều chỉnh tăng dần qua từng năm. (Ảnh: Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Câu 3: Giả sử đóng BHXH tự nguyện trong 20 năm, một lao động nữ 40 tuổi muốn nhận lương hưu dự kiến khoảng 5 triệu đồng/tháng thì cần đóng số tiền thực tế hàng tháng là bao nhiêu?

A. Khoảng 500.000 đồng đến 700.000 đồng/tháng.

B. Khoảng 900.000 đồng đến 1.100.000 đồng/tháng.

C. Khoảng 2.500.000 đồng đến 3.000.000 đồng/tháng.

D. Khoảng 1.320.000 đồng đến 1.386.000 đồng/tháng. [✔]

Giải thích: Để đạt mức lương hưu 5 triệu đồng với 20 năm đóng (tương ứng tỷ lệ hưởng 55%), lao động nữ cần lựa chọn mức thu nhập làm căn cứ đóng là 6.300.000 đồng. Số tiền đóng hàng tháng bằng 22% mức này. Tuy nhiên, nhờ chính sách hỗ trợ từ Nhà nước, số tiền thực đóng sẽ dao động từ 1.320.000 đồng đến 1.386.000 đồng. Mức đóng này đã tính đến hệ số trượt giá giả định để đảm bảo lương hưu không bị mất giá sau nhiều năm.

Đáp án đúng là: D.

Câu 4: Khi đang hưởng lương hưu từ quỹ BHXH tự nguyện, người lao động sẽ nhận được quyền lợi đi kèm nào sau đây về chăm sóc sức khỏe?

A. Được hỗ trợ 50% chi phí mua thuốc định kỳ tại các nhà thuốc.

B. Được ưu tiên khám chữa bệnh miễn phí tại các bệnh viện tư nhân quốc tế.

C. Được cấp thẻ BHYT miễn phí với mức hưởng quyền lợi lên tới 95%. [✔]

D. Được tặng gói khám sức khỏe tổng quát định kỳ một lần mỗi năm.

Giải thích: Một trong những lợi ích quan trọng của việc nhận lương hưu là quyền lợi về Bảo hiểm y tế (BHYT). Người hưởng lương hưu sẽ được Nhà nước cấp thẻ BHYT miễn phí trong suốt thời gian hưởng hưu với mã quyền lợi 3. Điều này đồng nghĩa với việc người lao động được quỹ BHYT thanh toán 95% chi phí khám chữa bệnh trong danh mục, giúp giảm thiểu tối đa gánh nặng tài chính khi đối mặt với các vấn đề sức khỏe ở tuổi già.

Đáp án đúng là: C.

Câu 5: Trong trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện không may qua đời, thân nhân của họ sẽ được giải quyết quyền lợi an sinh như thế nào?

A. Toàn bộ số tiền đã đóng sẽ bị thu hồi vào quỹ an sinh chung của Nhà nước.

B. Thân nhân được nhận lại toàn bộ số tiền đã đóng cộng với lãi suất ngân hàng.

C. Thân nhân được hưởng trợ cấp thất nghiệp thay cho người đã mất.

D. Thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất một lần. [✔]

Giải thích: BHXH tự nguyện là cơ chế an sinh lâu dài cho cả gia đình. Nếu người tham gia đã đóng từ đủ 60 tháng trở lên hoặc đang hưởng lương hưu mà không may qua đời, thân nhân sẽ được nhận trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất một lần. Mức trợ cấp tuất một lần được tính dựa trên thời gian và mức đóng thực tế của người tham gia. Quy định này đảm bảo rằng sự đóng góp của người lao động luôn được ghi nhận và hỗ trợ tài chính cho người thân.

Đáp án đúng là: D.