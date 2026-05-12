Danh sách phạt nguội tuần qua: 77 chủ ô tô, xe máy nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

Công an tỉnh Hưng Yên ngày 12/5 cho biết, trong tuần qua (từ ngày 04/5/2026 đến ngày 10/5/2026), Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh ghi nhận 77 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội.

Cụ thể, qua hệ thống camera giám sát phát hiện 09 lượt phương tiện vi phạm lỗi Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, 68 lượt phương tiện vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ, 56 phương tiện xe ô tô; 12 phương tiện xe mô tô.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

Công an Hưng Yên cảnh báo mỗi hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đều tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông. Đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong danh sách vi phạm, chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên để giải quyết theo quy định.

