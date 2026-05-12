Đánh người vì bị nhắc đeo rọ mõm cho chó ở Hà Nội, nhiều hàng xóm sợ khi gặp người đàn ông này

Theo Hương Trà | 12-05-2026 - 09:48 AM | Xã hội

Mỗi khi bắt gặp người đàn ông dắt chó vào khu vực chung, nhiều người dân trong khu chung cư ở Hà Nội đều bày tỏ sự lo lắng.

Theo phản ánh của cư dân tại tòa CT8A – Chung cư Đại Thanh, xã Đại Thanh (TP.Hà Nội), ngày 10/5, Ban Quản trị CT8 nhận được phản ánh về việc một cư dân tại căn hộ 22XX đưa chó đi trong khu vực thang máy và hành lang chung cư nhưng không đeo rọ mõm. Hình ảnh trích xuất từ camera cũng đã cho thấy chó không được đeo rọ mõm, không có biện pháp kiểm soát an toàn.

Để đảm bảo an toàn chung cho cộng đồng cư dân, một tổ công tác gồm thành viên ban quản trị, đội an ninh, đại diện tổ dân cư và trưởng thôn 8 đã trực tiếp đến làm việc với chủ căn hộ, nhắc nhở thực hiện đúng quy định quản lý vật nuôi tại khu chung cư. Tuy nhiên, theo phản ánh, thay vì hợp tác và chấp hành nội quy, chủ căn hộ 22XX – CT8A lại có thái độ chống đối. Thậm chí, người này còn bất ngờ lao vào tát, đấm mạnh vào vùng gáy của một thành viên ban quản trị khiến nạn nhân gục tại chỗ. Diễn biến này đã được camera an ninh ghi lại.

Camera an ninh ghi lại vụ người đàn ông tấn công một thành viên trong ban quản trị toà nhà.

Liên quan tới vụ việc người đàn ông thường xuyên dắt cho tới khu vực chung của toà chung cư mà không có biển biện pháp kiểm soát an toàn, nhiều cư dân đã có những bày tỏ lo lắng trên tờ VietNamNet. Theo đó, chị Q. (SN 1985), cư dân tòa nhà, cho biết chị đã nhiều lần bắt gặp người đàn ông này dắt chó vào thang máy chung cư.

"Con chó khá to nên người già, trẻ nhỏ nhìn thấy đều rất sợ, phải né sang một bên. Tôi có nhắc nhở việc đeo rọ mõm nhưng người này tỏ thái độ hung hăng nên sau đó không dám góp ý nữa", chị Q. nói trêm VietNamNet. Trong khi đó, một cư dân khác là anh Đ.V.T. cũng cho biết, nhiều người trong tòa nhà lo lắng mỗi khi gặp người đàn ông này dắt chó ra vào khu vực chung.

“Con chó rất to, trông dữ nên ai cũng sợ. Có lần cư dân góp ý thì người này còn tỏ thái độ thách thức. Mọi người giờ chỉ biết né tránh”, anh T. chia sẻ trên VietNamNet.

Hình ảnh người đàn ông dắt chó vào khu vực chung của toà nhà khiến nhiều người lo lắng.

Ngày 11/5, Công an xã Đại Thanh xác nhận vụ việc và cho biết đơn vị đã tiếp nhận đơn tố giác từ cư dân, đang tiến hành xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

