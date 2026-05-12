Công an thông báo tới toàn bộ người dân có giao dịch chuyển khoản với nội dung sau

Mới đây, Cơ quan công an cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo mới: cố tình chuyển tiền vào tài khoản cá nhân với nội dung “giải ngân khoản vay”, “cho vay”, sau đó đe dọa, khủng bố tinh thần để ép nạn nhân trả tiền hoặc cung cấp thông tin ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 5/5/2026, Công an xã Tam Nông tiếp nhận trình báo của chị H.H.L (SN 1996, trú khu 7, xã Tam Nông) về việc tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận hai giao dịch chuyển tiền lạ với tổng số tiền 1,62 triệu đồng.

Ngay sau đó, chị L nhận được tin nhắn từ số điện thoại không rõ danh tính thông báo “khoản vay đã được phê duyệt”, kèm đường link yêu cầu truy cập để kiểm tra thông tin khoản vay. Nghi ngờ đây là thủ đoạn lừa đảo, chị L đã chủ động đến cơ quan công an trình báo.

Cảnh giác thủ đoạn chuyển tiền “nhầm” để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Theo Công an xã Tam Nông, qua xác minh ban đầu, các tài khoản chuyển tiền có liên quan đến nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng thường cố ý chuyển một khoản tiền nhỏ vào tài khoản nạn nhân, đồng thời ghi nội dung như “giải ngân”, “hỗ trợ tài chính”, “cho vay”. Sau đó, chúng giả danh nhân viên công ty tài chính hoặc người thu hồi nợ, liên tục gọi điện, nhắn tin yêu cầu nạn nhân trả lại tiền kèm lãi suất vô lý.

Để tạo áp lực, nhiều đối tượng còn cắt ghép hình ảnh cá nhân, căn cước công dân hoặc thông tin giao dịch ngân hàng rồi gửi cho người thân, bạn bè, nơi làm việc của nạn nhân nhằm bôi nhọ, gây hoang mang tinh thần.

Không chỉ vậy, một số trường hợp đối tượng còn viện lý do “chuyển khoản nhầm” rồi gửi đường link giả mạo dịch vụ ngân hàng, ứng dụng thanh toán để yêu cầu người dân thao tác hoàn tiền. Khi nạn nhân đăng nhập hoặc cung cấp mã OTP, các đối tượng sẽ chiếm quyền truy cập tài khoản ngân hàng để rút tiền.

Trước tình trạng trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi nhận được tiền chuyển khoản không rõ nguồn gốc cần giữ bình tĩnh, không sử dụng số tiền này và nhanh chóng liên hệ ngân hàng để được hướng dẫn xử lý đúng quy định.

Người dân tuyệt đối không tự ý chuyển trả tiền cho người lạ khi chưa có xác minh từ ngân hàng hoặc cơ quan chức năng; không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản cho bất kỳ ai; không truy cập đường link lạ hoặc cài đặt ứng dụng theo yêu cầu từ các số điện thoại không rõ danh tính.

Khi phát hiện giao dịch bất thường hoặc nhận được cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu đe dọa, nghi vấn lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời.