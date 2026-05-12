Khám xét khẩn cấp 3 địa điểm, bắt giữ kẻ cầm đầu là Nguyễn Xuân Thành: Thu giữ 600kg bột màu nâu

Theo Nam An | 12-05-2026 - 07:48 AM | Xã hội

Khám xét tại nhà và truy xét tại các điểm tiêu thụ cà phê, lực lượng công an thu giữ gần 6 tạ bột màu nâu nghi là cà phê giả, cùng nhiều dụng cụ, bao bì.

Ngày 11/5/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả là cà phê" với quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Theo cơ quan Công an, sau quá trình thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế đã đồng loạt thi hành lệnh khám xét khẩn cấp tại 3 điểm sản xuất, buôn bán cà phê giả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời truy xét thêm hàng chục điểm tiêu thụ cà phê trên địa bàn.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định đối tượng cầm đầu là Nguyễn Xuân Thành (sinh năm 1982), trú tại số 80 Bình Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh. Các đối tượng liên quan gồm Nguyễn Thị Thanh Thủy (sinh năm 1988), em gái của Thành và bà Lê Thị Định (sinh năm 1962), mẹ của Thành, ở phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Tiến hành khám xét tại nhà các đối tượng và truy xét tại các điểm tiêu thụ cà phê, lực lượng công an thu giữ gần 6 tạ bột màu nâu nghi là cà phê giả, cùng hàng nghìn bao bì mang nhiều nhãn hiệu cà phê khác nhau và nhiều dụng cụ, máy móc phục vụ hoạt động sản xuất hàng giả.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.

