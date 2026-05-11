Vụ ồn ào của Miu Lê: Công an Thành phố Hải Phòng thông tin về địa điểm 6 đối tượng sử dụng ma túy

Theo G.H | 11-05-2026 - 22:39 PM | Xã hội

Chiều 11/5, Cổng thông tin điện tử Công an TP Hải Phòng đăng tải thông tin về vụ việc 6 người bị phát hiện có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, trong đó có ca sĩ Miu Lê.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 12h30 ngày 10/5/2026, sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng và phát hiện 6 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Danh tính các đối tượng gồm: Vũ Khương An (SN 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM), Trần Đức Phong (SN 1991, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội), Đoàn Thị Thúy An (SN 1990, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng), Trần Minh Trang (SN 1996, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội), Lê Ánh Nhật (SN 1991, trú tại phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) và Vũ Tài Nam (SN 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh).

Ca sĩ Miu Lê đang bị điều tra liên quan ma túy.

Qua kiểm tra, cả 6 người đều dương tính với chất ma túy.

Hiện Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an đặc khu Cát Hải tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bãi tắm Tùng Thu – nơi xảy ra vụ việc – là một trong những bãi tắm nổi tiếng tại đảo Cát Bà, thu hút đông đảo du khách mỗi dịp hè nhờ vị trí gần trung tâm, nước biển êm và nhiều dịch vụ du lịch, giải trí. Khu vực này thường tập trung đông khách du lịch, đặc biệt vào cuối tuần và mùa cao điểm.

Khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng

Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991, được biết đến với vai trò ca sĩ, diễn viên. Cô từng ghi dấu qua nhiều ca khúc như Yêu Một Người Có Lẽ, Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay và tham gia các phim như Em Là Bà Nội Của Anh, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua.

Trước khi thông tin từ Công an TP Hải Phòng được công bố, tên của nữ ca sĩ đã trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội suốt chiều 11/5.

