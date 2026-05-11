Đề xuất trưởng công an xã được trao thêm quyền phạt 9 lỗi về xe cộ, người dân được lợi gì?

Theo Văn Chế | 11-05-2026 - 22:21 PM | Xã hội

Đó là gì?

Câu hỏi 1/5: Theo đề xuất mới, Trưởng Công an xã sẽ được bổ sung quyền xử phạt bao nhiêu lỗi vi phạm liên quan đến đăng ký xe?

A. 5 lỗi

B. 7 lỗi

C. 9 lỗi

D. 12 lỗi

Đáp án đúng là: C. 9 lỗi

Giải thích:

Bộ Công an đang đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định 168/2024/NĐ-CP, giao cho Trưởng Công an xã được xử phạt trực tiếp 9 lỗi vi phạm về đăng ký, cấp biển số xe cơ giới. Mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân ở cơ sở.

Câu hỏi 2/5: Đề xuất giao quyền xử phạt cho Trưởng Công an xã thuộc lĩnh vực nào?

A. Vi phạm nồng độ cồn

B. Đăng ký, cấp biển số xe cơ giới

C. Vi phạm tốc độ

D. Chở quá tải trọng

Đáp án đúng là: B. Đăng ký, cấp biển số xe cơ giới

Giải thích:

Đề xuất tập trung vào lĩnh vực đăng ký, cấp biển số xe cơ giới. Trước đây một số thủ tục chỉ do Công an cấp huyện trở lên thực hiện, nay dự kiến mở rộng thẩm quyền cho Trưởng Công an xã.

Câu hỏi 3/5: Theo đề xuất, Trưởng Công an xã sẽ được xử phạt vi phạm nào sau đây?

A. Lái xe không giấy phép lái xe

B. Không đăng ký xe, không đổi biển số theo quy định

C. Chạy quá tốc độ

D. Không bật đèn sau 18h

Đáp án đúnglà : B. Không đăng ký xe, không đổi biển số theo quy định

Giải thích:

Trong 9 lỗi được đề xuất, có các vi phạm như: không đăng ký xe, không đổi, cấp lại biển số xe theo quy định; sử dụng xe không có đăng ký; các vi phạm khác liên quan đến thủ tục đăng ký, cấp biển số xe.

Câu hỏi 4/5: Đề xuất bổ sung quyền cho Trưởng Công an xã đang sửa đổi nghị định nào?

A. Nghị định 100/2019/NĐ-CP

B. Sửa đổi, bổ sung Nghị định 168/2024/NĐ-CP

C. Nghị định 123/2021/NĐ-CP

D. Nghị định mới riêng

Đáp án đúng là: B. Sửa đổi, bổ sung Nghị định 168/2024/NĐ-CP

Giải thích:

Bộ Công an đang xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 168/2024/NĐ-CP (quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ) để bổ sung thẩm quyền cho Trưởng Công an xã.

Câu hỏi 5/5: Việc giao thêm thẩm quyền cho Trưởng Công an xã được đánh giá sẽ mang lại lợi ích gì chính?

A. Tăng mức phạt đăng ký xe

B. Giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân

C. Tăng số lượng xe đăng ký

D. Giảm trách nhiệm của Công an xã

Đáp án đúng: B. Giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân

Giải thích:

Việc bổ sung quyền cho Trưởng Công an xã giúp người dân ở địa bàn cơ sở không phải đi xa, giảm thời gian, chi phí, thủ tục hành chính khi làm thủ tục đăng ký xe, đổi biển số, góp phần cải cách hành chính mạnh mẽ.

