Vụ nhóm đối tượng sử dụng ma túy ở Cát Bà: Công an làm việc với ca sĩ Miu Lê





Cơ quan Công an làm việc với nhóm đối tượng, trong đó có ca sĩ Miu Lê

Theo thông tin ban đầu, trưa 10-5, Công an đặc khu Cát Hải nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có một số đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực bãi tắm Tùng Thu thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra, phát hiện các đối tượng và tiến hành mời các đối tượng trên về trụ sở để xác minh làm rõ. Quá trình làm việc các đối tượng đã thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, trong nhóm đối tượng sử dụng ma túy này, có ca sĩ nổi tiếng, nghệ danh Miu Lê.

Hiện Công an đặc khu Cát Hải đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng tiến hành điều tra, xác minh làm rõ vụ việc trên.

Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh ngày 5-7-1991, quê gốc Thừa Thiên - Huế. Cô bắt đầu được công chúng biết đến qua các bộ phim dành cho tuổi teen vào cuối những năm 2000.

Thời điểm đó, Miu Lê tham gia diễn xuất nhiều hơn ca hát và xuất hiện trong các dự án như Thiên thần áo trắng, Những thiên thần áo trắng hay Cô gái xấu xí. Hình ảnh của cô gắn với lớp nghệ sĩ trẻ bước ra từ các bộ phim học đường và các chương trình giải trí dành cho giới trẻ.

Sau một thời gian hoạt động với vai trò diễn viên, Miu Lê chuyển hướng sang âm nhạc. Quá trình này không diễn ra nhanh chóng vì cô từng nhận nhiều ý kiến trái chiều về giọng hát, kỹ thuật thanh nhạc và phong cách biểu diễn.

Thay vì tách hẳn khỏi nghệ thuật, Mui Lê tiếp tục phát hành sản phẩm mới và duy trì hoạt động trong cả hai lĩnh vực.

Trong âm nhạc, Miu Lê thường theo đuổi các bài hát mang nội dung tình cảm, giai điệu dễ nghe và hướng đến khán giả trẻ. Cô không thuộc nhóm ca sĩ có kỹ thuật thanh nhạc nổi bật, nhưng có lượng người theo dõi ổn định nhờ sự xuất hiện thường xuyên trên truyền hình, mạng xã hội và các chương trình giải trí.

Ngoài ca hát, cô vẫn tiếp tục tham gia điện ảnh. Bộ phim "Em là bà nội của anh" là dự án được nhắc đến nhiều trong sự nghiệp diễn xuất của Miu Lê vì đạt doanh thu cao và tạo hiệu ứng truyền thông rộng.

Bên cạnh công việc nghệ thuật, Miu Lê còn được chú ý bởi tính cách thẳng thắn và cách giao tiếp tự nhiên trong các chương trình thực tế. Cô thường chia sẻ quan điểm cá nhân một cách trực tiếp, đôi lúc tạo tranh luận trên mạng xã hội.

Hình ảnh của Miu Lê qua nhiều năm cũng có sự thay đổi rõ rệt, từ phong cách nữ tính sang năng động và đơn giản hơn. Những thay đổi này phần lớn gắn với xu hướng giải trí hiện đại và nhu cầu làm mới hình ảnh của nghệ sĩ.

Tuổi thơ của Miu Lê không trọn vẹn khi cha sang Canada định cư lúc cô mới 5 tuổi, còn mẹ cũng ra nước ngoài sau khi cô học hết cấp 3. Sớm sống tự lập tại Việt Nam, nữ nghệ sĩ phải tự xoay xở cuộc sống từ khá trẻ.

Miu Lê tại buổi công chiếu phim "Đại tiệc trăng máu 8", tổ chức tại TPHCM ngày 21-4 (Ảnh: Facebook nhân vật)

Gần đây, vào tháng 4-2026, Miu Lê tái hợp đạo diễn Phan Gia Nhật Linh trong "Đại tiệc trăng máu 8" - bản remake từ "One Cut of the Dead". Phim quy tụ dàn diễn viên như Vân Sơn, Lê Khánh, Liên Bỉnh Phát, Hứa Vĩ Văn, Hồng Ánh cùng các khách mời như Trấn Thành, Thái Hòa, Kiều Minh Tuấn và Huỳnh Lập.

Trong phim, Miu Lê vào vai TikToker Chin Chin - một người nổi tiếng mạng xã hội lấn sân điện ảnh với lối diễn cố tình "dở" theo yêu cầu kịch bản.

Chính nữ diễn viên cũng cho biết đây là trải nghiệm đặc biệt sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật. Sau hơn 15 năm làm nghề, Miu Lê vẫn giữ được vị trí riêng trong showbiz Việt nhờ khả năng hoạt động bền bỉ ở cả âm nhạc lẫn điện ảnh.