Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ ngày 11/5, CSGT và một số lực lượng Công an Hà Nội sẽ được hỗ trợ thêm 5 triệu đồng/tháng

Theo Duy Anh | 11-05-2026 - 18:36 PM | Xã hội

Các lực lượng Công an Hà Nội được hỗ trợ gồm: Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động…

Sáng 11/5, tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, với đa số đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ một số lực lượng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện các nhiệm vụ chính trị thuộc Công an thành phố Hà Nội.

Nghị quyết được ban hành nhằm kịp thời động viên, hỗ trợ lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Nghị quyết được xây dựng trên cơ sở các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Công an nhân dân và Luật Thủ đô.

Theo Nghị quyết, đối tượng áp dụng gồm cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng điều tra, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, lực lượng Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát cơ động, các phòng chức năng, đồn công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện các nhiệm vụ chính trị thuộc Công an thành phố Hà Nội; cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cụ thể, Thành phố hỗ trợ hàng tháng mức 5 triệu đồng/người đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng Cảnh sát kinh tế; Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Phòng Cảnh sát giao thông; Phòng Cảnh sát cơ động; Phòng Tài chính; Phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu; Phòng Hậu cần; Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Công tác chính trị; Thanh tra Công an Thành phố; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Thành phố và các đồn công an thuộc Công an thành phố Hà Nội.

Nghị quyết quy định rõ nguyên tắc thực hiện theo hướng bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Trường hợp một cán bộ, chiến sĩ đồng thời thuộc nhiều vị trí được hưởng các chính sách hỗ trợ của Thành phố thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách do ngân sách cấp Thành phố bảo đảm.

Theo HĐND Thành phố, việc ban hành Nghị quyết nhằm góp phần động viên lực lượng công an trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khối lượng công việc lớn, tính chất công tác phức tạp, thường xuyên phải làm việc trong môi trường áp lực cao; đồng thời tạo điều kiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Nghị quyết cũng góp phần tăng cường năng lực thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Công an thành phố Hà Nội trong bối cảnh Thành phố đang triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số, quản lý dân cư, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm công nghệ cao, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và bảo đảm an ninh cho các sự kiện chính trị, văn hóa lớn của Thủ đô và đất nước.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/5/2026.

Công an Hà Nội công khai danh sách gần 10.000 doanh nghiệp, nhà trọ, cơ sở kinh doanh sẽ bị kiểm tra

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân đang sử dụng Zalo chú ý tuyệt đối không đăng tải thông tin dạng này

Tất cả người dân đang sử dụng Zalo chú ý tuyệt đối không đăng tải thông tin dạng này Nổi bật

Thông tin quan trọng liên quan đến Giấy phép lái xe

Thông tin quan trọng liên quan đến Giấy phép lái xe Nổi bật

Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam đột tử tại cơ quan

Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam đột tử tại cơ quan

18:31 , 11/05/2026
Vụ 4 người bị chém trọng thương ở Hưng Yên: Nghi phạm và gia đình nạn nhân là họ hàng

Vụ 4 người bị chém trọng thương ở Hưng Yên: Nghi phạm và gia đình nạn nhân là họ hàng

17:16 , 11/05/2026
Thi hành lệnh bắt tạm giam lái xe công ty Lê Văn Tú SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam lái xe công ty Lê Văn Tú SN 1990

16:41 , 11/05/2026
Hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

Hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

16:30 , 11/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên