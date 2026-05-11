Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam đột tử tại cơ quan

Theo Yến Anh | 11-05-2026 - 18:31 PM | Xã hội

NSƯT Nguyễn Thế Long, Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam, đột ngột qua đời tại cơ quan ở tuổi 48.

Bà Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Nhà hát múa rối Việt Nam, xác nhận NSƯT Nguyễn Thế Long đột ngột qua đời tại cơ quan.

Theo bà Nguyễn Hồng Phương, dù cuối tuần nhưng Nhà hát múa rối Việt Nam vẫn làm việc bình thường. Trưa qua 10-5, nghệ sĩ vẫn đi ăn uống cùng anh em đồng nghiệp, buổi tối anh ở lại làm việc, không về nhà nhưng không ai biết.

Sáng 11-5, gia đình không thấy nghệ sĩ về nhà nên gọi điện cho một số đồng nghiệp hỏi thăm. Lúc này, anh em trong cơ quan mới chạy lên phòng làm việc của nghệ sĩ để kiểm tra xem thì phát hiện anh đã qua đời

Thời điểm phát hiện là khoảng 10 giờ sáng 11-5. Sự việc này khiến người thân trong gia đình và đồng nghiệp nhà hát vô cùng sốc.

Bà Nguyễn Hồng Phương cho biết thêm ngay khi phát hiện sự việc, Nhà hát đã báo cáo lên cấp trên và cơ quan công an để làm các thủ tục cần thiết. Gia đình cùng Nhà hát cũng đã đưa thi hài NSƯT Nguyễn Thế Long vào Nhà tang lễ Bệnh viện 103 để lo hậu sự và tang lễ.

NSƯT Nguyễn Thế Long sinh năm 1978, ông bắt đầu công tác tại Nhà hát Múa rối Việt Nam từ năm 2004. Ông từng làm trợ lý đạo diễn cho các vở diễn nổi tiếng như "Khúc đồng dao", "Giấc mơ của Ếch Xanh" và "Trăng đất Việt", là người có nhiều đóng góp trong việc sáng tạo và bảo tồn nghệ thuật rối truyền thống.

NSƯT Nguyễn Thế Long là người luôn tiên phong trong việc đưa múa rối vào những không gian sáng tạo mới. Ông được các đồng nghiệp đánh giá là chỉn chu, tận tụy và tinh thần hết lòng vì công việc, rất nghiêm túc với nghề.

Theo Yến Anh

Người lao động

