Vụ 4 người bị chém trọng thương ở Hưng Yên: Nghi phạm và gia đình nạn nhân là họ hàng

Theo cơ quan công an, trước đó khoảng 17h20 ngày 10/5, tại khu vực ngõ trước cửa nhà ông Bùi Trung Th. (SN 1962, trú thôn Thuận An, xã Thư Vũ), Mạnh, là hàng xóm đồng thời là anh họ của ông Th. đã dùng dao chém gây thương tích cho 4 người.

Nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện.

Các nạn nhân gồm con trai, con gái và cháu ngoại (SN 2023) của ông Th. và bà Vũ Thị H. (SN 1958, hàng xóm của gia đình ông Th.).

Kết quả xác minh ban đầu xác định, vào khoảng thời gian trên, Mạnh sử dụng dao nhà bếp cán gỗ, mũi bằng để tấn công anh T - con trai ông Th. Lúc này chị con gái ông Th. bế con chạy ra ngoài cũng bị đối tượng dùng dao chém. Bị tấn công, nạn nhân bế con chạy sang nhà bà H., thì Mạnh tiếp tục lao tới chém cháu bé và chém vào tay bà H.

Nghi phạm bị bắt giữ trong đêm.

Thực hiện hành vi phạm tội xong, đối tượng cầm theo hung khí bỏ trốn khỏi hiện trường. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình.

Sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an xã Thư Vũ, Viện KSND khu vực 5 khám nghiệm hiện trường, thu thập vật chứng, tài liệu và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng để khẩn trương truy bắt đối tượng gây án.

Đến khoảng 21h cùng ngày, cảnh sát phát hiện và bắt giữ Mạnh khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu dân cư thôn Thuận An, cách hiện trường khoảng 1km.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn từ trước giữa Mạnh và ông Thiều.

Vụ án đang được Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, làm rõ.