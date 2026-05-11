Công an cảnh báo "nóng" việc đăng tải video, hình ảnh rùng rợn từ các vụ án

Theo Vân Du | 11-05-2026 - 15:50 PM | Xã hội

Theo công an, việc tiếp xúc thường xuyên với các nội dung bạo lực, hình ảnh rùng rợn có thể gây ảnh hưởng tiêu cực với người có tâm lý nhạy cảm.

Ngày 11-5, Công an tỉnh Cà Mau cho biết gần đây, trên không gian mạng xuất hiện tình trạng lan truyền các video được cho là ghi lại từ hiện trường một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng với nhiều nội dung có tính chất rùng rợn, gây ám ảnh. Những nội dung trên được chia sẻ nhằm thu hút sự chú ý và tăng lượng tương tác.

Ảnh minh họa bài viết có video rùng rợn thu hút nhiều lượt tương tác, chia sẻ trên mạng xã hội

Việc chia sẻ, phát tán các nội dung này không chỉ gây tổn thương đối với gia đình nạn nhân mà còn tác động tiêu cực đến cộng đồng. Những hình ảnh nhạy cảm, mang tính bạo lực có thể ảnh hưởng xấu đến tâm lý người xem, nhất là trẻ em và thanh thiếu niên.

Trước thực trạng trên, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an tỉnh Cà Mau đã đưa ra những khuyến cáo đến người dân.

Công an khuyến cáo người dân không chia sẻ, phát tán các video, hình ảnh có nội dung bạo lực, gây sốc dưới mọi hình thức. Không bình luận, suy diễn hoặc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến quá trình điều tra của cơ quan chức năng.

Đồng thời, chủ động báo cáo các nội dung vi phạm khi phát hiện trên các nền tảng mạng xã hội; tuyệt đối không lợi dụng vụ việc để câu view, trục lợi hoặc đăng tải thông tin sai sự thật.

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đề nghị người dân nâng cao ý thức khi tham gia môi trường mạng; chỉ tiếp cận, chia sẻ thông tin từ các nguồn chính thống. Mọi hành vi vi phạm sẽ được cơ quan chức năng xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

