Bắt Trần Thị Thủy sinh năm 1990

Ngày 11/5, Công an phường Long Khánh, TP Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 5 đối tượng về các hành vi tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Long Khánh phát hiện bắt quả tang các đối tượng Nguyễn Thanh An, sinh năm: 1995, Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh năm 1999, cả 2 ngụ phường Long Khánh, Vũ Tuấn Kiệt, sinh năm 1982, ngụ phường Bình Lộc và Nguyễn Hoàng Thu Ngân, sinh năm 1991, ngụ phường Xuân Lập đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại tại một phòng trọ ở khu phố 7, phường Long Khánh.

Các đối tượng cùng tang vật (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 nỏ thủy tinh bị vỡ; 1 ly thủy tinh màu trắng; 1 bật lửa; 1 đoạn ống hút nhựa hàn kín một đầu, bên trong có chứa chất bám dính màu trắng (nghi là ma túy).

Qua test nhanh cả 4 đều dương tính với chất ma túy.

Qua điều tra mở rộng, Công an phường Long Khánh phối hợp với Công an phường Bảo Vinh bắt giữ Trần Thị Thủy, sinh năm 1990, ngụ khu phố Bảo Vinh A, phường Bảo Vinh, TP Đồng Nai để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 29 đoạn ống hút nhựa hàn kín hai đầu, bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng (Thủy khai nhận là ma túy đá).

Hiện Công an phường Long Khánh đã bàn giao hồ sơ cùng các đối tượng liên quan cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đồng Nai để thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.