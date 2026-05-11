Thi hành lệnh tạm giam quản lý Trần Trọng Đức SN 2001

Theo Trang Anh | 11-05-2026 - 14:13 PM | Xã hội

Trần Trọng Đức đã gian dối lấy 5 cây gậy Bi-a (trị giá khoảng 126,5 triệu đồng) mang đi bán và cầm cố để lấy tiền tiêu sài cá nhân và trả nợ.

Công an tỉnh Ninh Bình tối 10/5 cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Trọng Đức (sinh năm 2001, trú tại phường Đông A, tỉnh Ninh Bình) về hành vi phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 2 Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Bị can Trần Trọng Đức - Ảnh: Công an Ninh Bình

Kết quả điều tra xác định, khoảng tháng 4/2025, Đức được anh Vũ Đại Ng, trú tại phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình, là chủ quán Bi - a có tại địa chỉ số 85 Đông A, phường Đông A, tỉnh Ninh Bình, tin tưởng giao cho quản lý trông coi tài sản quán.

Tuy nhiên, Trần Trọng Đức đã dùng thủ đoạn gian dối lấy 5 cây gậy Bi-a (trị giá khoảng 126,5 triệu đồng) mang đi bán và cầm cố để lấy tiền tiêu sài cá nhân và trả nợ.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

