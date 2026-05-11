Hà Nội có thêm 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố

Theo Thanh Hiếu | 11-05-2026 - 12:42 PM | Xã hội

Ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ông Bùi Duy Cường, Giám đốc Sở NN&MT được HĐND thành phố bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, nhiệm kỳ 2026- 2031.

Sáng 5/11, HĐND TP. Hà Nội đã tổ chức kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề), để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, và ông Bùi Duy Cường, Giám đốc Sở NN&MT.

Lãnh đạo TP Hà Nội chúc mừng ông Đỗ Anh Tuấn và ông Bùi Duy Cường

Theo đó, với 116/116 phiếu tán thành, Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội và ông Bùi Duy Cường, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Giám đốc Sở NN&MT Hà Nội, được HĐND thành phố bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2026- 2031.

Ông Bùi Duy Cường sinh năm 1973; Quê quán: Hưng Yên. Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhận các chức vụ: Giám đốc Sở TN&MT; Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sóc Sơn, rồi Giám đốc Sở NN&MT Hà Nội.

Ông Đỗ Anh Tuấn sinh năm 1971; Quê quán: Ninh Bình. Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, ông Tuấn từng đảm đương các chức vụ: Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ; Giám đốc Sở KH&ĐT; Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Trưởng ban Nội chính Thành ủy; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

Sau kiện toàn, lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng và 6 Phó chủ tịch: ông Dương Đức Tuấn, ông Nguyễn Xuân Lưu, ông Bùi Duy Cường, ông Đỗ Anh Tuấn, ông Trương Việt Dũng và bà Vũ Thu Hà.

Tiền Phong

