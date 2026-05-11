Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã rút số tiền hơn 2 tỷ đồng của người khác rồi chiếm đoạt như thế nào?

Theo Duy Anh | 11-05-2026 - 10:48 AM | Xã hội

Lợi dụng sự tin tưởng, Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã rút toàn bộ số tiền hơn 107 triệu won, tương đương hơn 2 tỷ đồng của bị hại và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngày 5/5 vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Ánh, sinh năm 1991, trú tại thôn Liên Hòa 8, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Thị Ngọc Ánh (còn có tên khác là Kang Hyena) là Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục Lao động và Đầu tư Hàn Quốc, có trụ sở tại Hạ Long.

Mặc dù công ty không có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, Ánh vẫn đưa ra các thông tin gian dối về việc hỗ trợ làm thủ tục xin visa đầu tư kinh doanh tại Hàn Quốc nhằm chiếm đoạt tài sản của người bị hại.

Cụ thể, vào tháng 12/2022, anh T.V.Huy đã liên hệ với Ánh để được tư vấn và làm thủ tục xin visa đầu tư tại Hàn Quốc. Ánh yêu cầu anh Huy nộp 200 triệu đồng tiền phí dịch vụ và chứng minh có số tiền tối thiểu 2 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng tại Hàn Quốc. Tin tưởng, anh Huy đã ký hợp đồng và chuyển tiền theo yêu cầu.

Bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Dưới sự hướng dẫn của Ánh, anh Huy thực hiện các thủ tục mở tài khoản ngân hàng tại Hàn Quốc và chuyển số tiền hơn 80.000 USD, tương đương khoảng 2 tỷ đồng vào tài khoản. Sau đó, Ánh tiếp tục yêu cầu được ủy quyền để thực hiện các giao dịch liên quan. Lợi dụng sự tin tưởng của bị hại, bị cáo đã chuyển, rút toàn bộ số tiền hơn 107 triệu won, tương đương hơn 2 tỷ đồng và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Sau khi chiếm đoạt tài sản, Ánh không thực hiện các thủ tục xin visa như cam kết và cũng không hoàn trả tiền cho bị hại. Đến ngày 13/8/2025, anh Huy đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Tuy nhiên, bị cáo được xem xét tình tiết giảm nhẹ do thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Ánh 13 năm tù giam; đồng thời buộc bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho người bị hại theo quy định của pháp luật.

