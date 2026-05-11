Tiền lương hưu năm 2026 có bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân không?

Câu 1: Theo quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025, khoản thu nhập nào dưới đây được liệt kê vào danh mục các khoản thu nhập được miễn thuế?

A. Thu nhập từ kinh doanh bất động sản.

B. Tiền thưởng từ các chương trình khuyến mại.

C. Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả. [✔]

D. Tiền lương từ công việc làm thêm vào ban ngày.

Giải thích: Căn cứ theo Khoản 9 Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả là một trong những khoản thu nhập chính đáng được miễn thuế thu nhập cá nhân. Quy định này nhằm đảm bảo quyền lợi an sinh xã hội cho người lao động sau khi hết tuổi làm việc, giúp họ giữ trọn vẹn thu nhập tích lũy để chi trả cho các nhu cầu cuộc sống và chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn nghỉ hưu.

Đáp án đúng là: C.

Câu 2: Bên cạnh loại hình hưu trí cơ bản, các nguồn thu nhập nào khác từ hệ thống hưu trí đa tầng cũng được hưởng chính sách miễn thuế thu nhập cá nhân từ năm 2026?

A. Thu nhập từ quỹ hưu trí bổ sung và quỹ hưu trí tự nguyện. [✔]

B. Thu nhập từ việc đầu tư chứng khoán cá nhân.

C. Thu nhập từ việc cho thuê tài sản của người nghỉ hưu.

D. Tiền công từ việc tư vấn bán thời gian sau khi nghỉ hưu.

Giải thích: Theo các quy định pháp lý mới nhất, chính sách miễn thuế không chỉ áp dụng cho lương hưu từ BHXH. Các khoản thu nhập được chi trả từ quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung và quỹ hưu trí tự nguyện cũng nằm trong danh sách miễn thuế thu nhập cá nhân. Điều này khuyến khích người lao động chủ động tham gia các chương trình tích lũy đa dạng để nâng cao chất lượng cuộc sống khi về già mà không lo ngại về nghĩa vụ thuế đối với các khoản tích lũy này.

Đáp án đúng là: A.

Những khoản thu nhập từ tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả, thu nhập do quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung, quỹ hưu trí tự nguyện chi trả sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân từ 1.1.2026. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam)

Câu 3: Theo Luật Quản lý thuế, nếu một doanh nghiệp hoặc tổ chức chọn năm tính thuế theo năm dương lịch, thì thời điểm bắt đầu áp dụng các quy định thuế cho kỳ tính thuế năm 2026 là khi nào?

A. Từ ngày 01/01/2025.

B. Từ ngày 01/07/2026.

C. Từ ngày 31/12/2026.

D. Từ ngày 01/01/2026. [✔]

Giải thích: Luật Quản lý thuế quy định năm tính thuế thông thường được xác định theo năm dương lịch, bắt đầu từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 hàng năm. Đối với các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú, thời điểm áp dụng các quy định mới liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế của kỳ tính thuế năm 2026 sẽ chính thức bắt đầu từ ngày đầu năm dương lịch, tức ngày 01/01/2026.

Đáp án đúng là: D.

Câu 4: Ngoài các khoản về hưu trí, nhóm thu nhập nào dưới đây cũng được miễn thuế thu nhập cá nhân nhằm mục đích khuyến học và hỗ trợ nhân đạo?

A. Thu nhập từ việc trúng thưởng xổ số điện toán.

B. Thu nhập từ học bổng và các quỹ từ thiện được cấp phép. [✔]

C. Thu nhập từ việc bán các tác phẩm nghệ thuật cá nhân.

D. Thu nhập từ quà tặng là hiện vật có giá trị cao từ doanh nghiệp.

Giải thích: Pháp luật hiện hành quy định miễn thuế cho các khoản thu nhập mang tính chất khuyến học và nhân đạo. Cụ thể bao gồm học bổng từ ngân sách Nhà nước hoặc từ các tổ chức trong và ngoài nước theo chương trình hỗ trợ khuyến học. Ngoài ra, thu nhập nhận được từ các tổ chức, quỹ từ thiện hoạt động vì mục đích nhân đạo, không vì mục tiêu lợi nhuận và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận cũng thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Đáp án đúng là: B.

Câu 5: Tổng kết lại, các khoản thu nhập từ tiền lương hưu và các quỹ hưu trí tự nguyện sẽ bắt đầu được miễn thuế thu nhập cá nhân từ thời điểm nào?

A. Từ ngày 01/01/2026. [✔]

B. Sau khi người lao động đạt đủ 75 tuổi.

C. Chỉ khi tổng thu nhập năm dưới mức giảm trừ gia cảnh.

D. Ngay sau khi người lao động nộp đơn đề nghị quyết toán thuế.

Giải thích: Dựa trên sự tổng hợp các quy định từ Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 và Luật Quản lý thuế, từ ngày 01/01/2026, các khoản thu nhập từ lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả, cùng với thu nhập từ các quỹ hưu trí bổ sung và tự nguyện sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Đây là một minh chứng cho sự ưu việt của hệ thống pháp luật trong việc bảo vệ quyền lợi kinh tế của tầng lớp người cao tuổi và thúc đẩy an sinh xã hội bền vững.

Đáp án đúng là: A.