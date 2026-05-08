Tin vui: Lương hưu từ 1/7/2026 tăng lên bao nhiêu tiền?

Câu 1: Theo dự thảo Nghị định mới nhất được áp dụng từ ngày 01/07/2026, mức lương hưu hàng tháng của người lao động dự kiến sẽ được điều chỉnh tăng bao nhiêu phần trăm so với mức hưởng của tháng 6/2026?

A. Tăng 5%.

B. Tăng 12%.

C. Tăng 8%. [✔]

D. Tăng 15%.

Giải thích: Căn cứ theo dự thảo quy định mới, từ ngày 01/07/2026, mức lương hưu dự kiến sẽ được điều chỉnh tăng 8% so với mức hưởng hiện tại của tháng 6/2026. Đây là chính sách nhằm bù đắp trượt giá và cải thiện đời sống cho người nghỉ hưu. Tuy nhiên, mức tăng thực tế bằng tiền sẽ phụ thuộc vào mức lương hưu hiện tại của mỗi cá nhân; người có lương hưu càng cao thì số tiền tăng thêm tuyệt đối sẽ càng lớn theo tỷ lệ phần trăm này.

Đáp án đúng là: C.

Câu 2: Trong đợt điều chỉnh lương hưu từ tháng 7/2026, những người đang hưởng lương hưu thấp sẽ được hỗ trợ như thế nào để đảm bảo mức sống tối thiểu?

A. Điều chỉnh tăng thêm để đạt mốc tối thiểu 3,8 triệu đồng/tháng. [✔]

B. Cấp thẻ mua hàng miễn phí trị giá 500.000 đồng hàng tháng.

C. Tặng thêm một tháng lương hưu thứ 13 vào cuối năm.

D. Miễn phí hoàn toàn các dịch vụ y tế tại bệnh viện tuyến Trung ương.

Giải thích: Bên cạnh mức tăng chung 8%, chính sách mới còn thể hiện tính chia sẻ cao đối với nhóm đối tượng có mức lương hưu thấp (đặc biệt là nhóm nghỉ hưu trước năm 1995). Theo đó, Nhà nước sẽ thực hiện điều chỉnh tăng thêm để đảm bảo mức lương hưu hàng tháng của những đối tượng này đạt mốc tối thiểu là 3,8 triệu đồng. Điều này giúp tỷ lệ tăng thực tế của nhóm lương hưu thấp sẽ cao hơn mức 8% thông thường, góp phần thu hẹp khoảng cách thu nhập.

Đáp án đúng là: A.

Theo Thư viện Pháp luật, từ ngày 01/7/2026, lương hưu dự kiến tăng 8% so với mức tháng 6/2026. (Ảnh: LSVN)

Câu 3: Nếu vì lý do cá nhân mà người hưởng lương hưu không thể đến nhận tiền đúng kỳ hạn tại các điểm chi trả tiền mặt, khoản tiền đó sẽ được xử lý như thế nào?

A. Khoản tiền đó sẽ bị hủy bỏ và nộp lại vào ngân sách Nhà nước.

B. Người hưởng sẽ bị phạt 10% giá trị khoản lương chậm nhận.

C. Số tiền đó được chuyển cho quỹ từ thiện tại địa phương.

D. Được cơ quan Bảo hiểm xã hội bảo lưu và chi trả đầy đủ vào lần sau. [✔]

Giải thích: Theo các quy định hiện hành (Quyết định 2222/QĐ-BHXH và sửa đổi tại Quyết định 313/QĐ-BHXH), việc chậm nhận lương hưu không làm mất đi số tiền của người hưởng. Toàn bộ số tiền chưa nhận sẽ được cơ quan Bảo hiểm xã hội bảo lưu, cộng dồn và chi trả đầy đủ vào kỳ tiếp theo. Đối với hình thức nhận tiền mặt, nếu bỏ lỡ kỳ chi trả từ ngày 02 đến ngày 10 tại điểm chi trả, người dân có thể đến các điểm giao dịch của Bưu điện từ ngày 11 đến 23 để nhận lại hoặc làm thủ tục truy lĩnh sau đó.

Đáp án đúng là: D.

Câu 4: Thời gian chuyển tiền lương hưu vào tài khoản cá nhân (thẻ ATM) hàng tháng được thực hiện vào thời điểm nào theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam?

A. Vào ngày cuối cùng của tháng đó.

B. Ngày làm việc thứ nhất hoặc thứ hai của tháng. [✔]

C. Cố định vào ngày 15 hàng tháng cho mọi tỉnh thành.

D. Tùy thuộc vào thời điểm người lao động nộp hồ sơ nghỉ hưu.

Giải thích: Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng, BHXH Việt Nam thực hiện chuyển tiền vào tài khoản cá nhân rất sớm. Thông thường, tiền sẽ được ghi có vào tài khoản vào ngày làm việc đầu tiên hoặc ngày làm việc thứ hai của tháng. Cụ thể theo phân bổ, hiện có 21 tỉnh thành thực hiện chi trả ngay ngày đầu tiên và 13 tỉnh thành chi trả vào ngày thứ hai của tháng. Hình thức này giúp người nghỉ hưu chủ động về tài chính mà không cần phải di chuyển hay chờ đợi tại các điểm tập trung.

Đáp án đúng là: B.

Câu 5: Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, để đạt được tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa là 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH, lao động nam và lao động nữ cần có số năm đóng Bảo hiểm xã hội lần lượt là bao nhiêu?

A. Nam đóng đủ 25 năm, Nữ đóng đủ 20 năm.

B. Nam đóng đủ 30 năm, Nữ đóng đủ 25 năm.

C. Nam đóng đủ 35 năm, Nữ đóng đủ 35 năm.

D. Nam đóng đủ 35 năm, Nữ đóng đủ 30 năm. [✔]

Giải thích: Tỷ lệ hưởng lương hưu được tính dựa trên số năm đóng BHXH. Đối với lao động nữ, khi đóng đủ 15 năm được tính 45%, sau đó mỗi năm đóng thêm được tính thêm 2%, đạt tối đa 75% khi đóng đủ 30 năm. Đối với lao động nam, khi đóng đủ 20 năm được tính 45%, sau đó mỗi năm đóng thêm được tính thêm 2%, đạt tối đa 75% khi đóng đủ 35 năm. Riêng lao động nam có từ 15 đến dưới 20 năm đóng BHXH, mức hưởng sẽ bắt đầu từ 40% cho 15 năm đầu và mỗi năm thêm được cộng 1%.

Đáp án đúng là: D.