Nguyễn Duy Tấn - người đàn ông đánh nam shipper vì từ chối cắt lông chó ở TP.HCM khai gì?

Theo Minh Tuệ | 11-05-2026 - 15:33 PM | Xã hội

Nguyên nhân vụ nam shipper bị đánh vì từ chối cắt lông chó ở TP.HCM bước đầu được xác định do mâu thuẫn trong việc kiểm tra đơn hàng, dẫn đến hành động thiếu kiềm chế của ông Nguyễn Duy Tấn.

Liên quan đến vụ “Nam shipper bị đánh vì từ chối cắt lông chó ở TP.HCM” như đã thông tin, ngày 11/5, Công an TP.HCM cho biết, Công an phường Rạch Dừa đã làm việc với nam shipper giao hàng và người đàn ông đánh nam shipper trên địa bàn.

Bước đầu, tại công an anh Đ.T.C. (SN 1991, ngụ phường Rạch Dừa, nam shipper giao hàng) và ông Nguyễn Duy Tấn (SN 1971, cư trú tại số 65 đường Nguyễn Sáng, phường Rạch Dừa) thừa nhận hành vi như đoạn clip đăng tải.

Người đàn ông đánh nam shipper được mời lên làm việc

Theo đó, khoảng 14h30 ngày 10/5, anh C. đến giao một đơn hàng cho ông Nguyễn Duy Tấn ở số 65 đường Nguyễn Sáng, phường Rạch Dừa.

Trong quá trình nhận hàng, do cho rằng sản phẩm không đúng mẫu mã đã đặt mua nên ông Tấn yêu cầu anh C. mở hộp để kiểm tra và thử sử dụng. Tuy nhiên, anh C. không đồng ý, đồng thời hướng dẫn khách liên hệ với đơn vị bán hàng để phản ánh hoặc thực hiện thủ tục đổi, trả theo quy định vì shipper không có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý hàng hoàn.

Khi anh C. quay lại xe để rời đi, ông Tấn bất ngờ dùng tay đánh vào vùng mặt khiến nam shipper bị chảy máu mũi. Toàn bộ vụ việc được người dân ghi lại bằng điện thoại và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Rạch Dừa đã mời các cá nhân liên quan đến làm việc, lấy lời khai và thu thập tài liệu phục vụ công tác điều tra. Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý nghiêm hành vi của ông Nguyễn Duy Tấn theo đúng quy định pháp luật.

Theo Công an, mọi hành vi sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, dù xuất phát từ bất kỳ nguyên nhân nào, đều bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đặc biệt, các hành vi hành hung người khác, gây mất an ninh trật tự nơi công cộng không chỉ xâm phạm sức khỏe, danh dự của công dân mà còn gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Công an khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, ứng xử đúng mực khi phát sinh tranh chấp trong mua bán, giao nhận hàng hóa; đồng thời chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định, tuyệt đối không manh động, tự ý dùng bạo lực dẫn đến hậu quả đáng tiếc và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

