Ngoài ca sĩ Miu Lê liên quan ma túy, 2 người khác là ai?

Công an TP Hải Phòng ngày 11/5 cho biết đã làm việc với Lê Ánh Nhật (SN 1991, tức ca sĩ Miu Lê, trú tại TP.HCM) và một số đối tượng khác.

Cụ thể, thông tin trên VOV cho hay, trước đó, Công an xã Cát Hải nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Lê Ánh Nhật (SN 1991, tức ca sĩ Miu Lê, trú tại TP.HCM); Vũ Khương An (SN 1995, trú tại TP.HCM); Trần Đức Phong (SN 1993, Hà Nội) và 3 đối tượng khác.

Lê Ánh Nhật, tức ca sĩ Miu Lê - Ảnh: CACC

Qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định ca sĩ Miu Lê cùng Trần Đức Phong và Vũ Khương An dương tính với ma túy.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lê Ánh Nhật, hay còn được biết đến với tên ca sĩ Miu Lê thành công cả 2 lĩnh vực âm nhạc và phim ảnh. Trong gia tài phim điện ảnh, tác phẩm nổi bật nhất của cô là vai chính trong phim "Em là bà nội của anh" (2017). Các phim như: Cô gái đến từ hôm qua, Nhà có 5 nàng tiên, Chiếm đoạt... cũng được khán giả yêu thích.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Miu Lê sở hữu khối tài sản nhiều người mơ ước như nhà riêng, xe sang trọng và thường xuyên chia sẻ hình ảnh du lịch, tập luyện thể thao hay chăm sóc bản thân trên mạng xã hội.

Năm 2025, tên tuổi Miu Lê bùng nổ và được chú ý hơn khi tham gia chương trình truyền hình thực tế "Em xinh say Hi". Cô được quan tâm nhờ khả năng trình diễn sân khấu và tính cách hài hước, sau đó đạt thành tích lọt vào top 10 chung cuộc.

Ca sĩ Miu Lê cũng là một nghệ sĩ tích cực hoạt động trên mạng xã hội. Trên trang cá nhân với gần 700.000 lượt theo dõi, nữ diễn viên chia sẻ nhiều khoảnh khắc trong công việc lẫn đời thường.

