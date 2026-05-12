Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nguyễn Thị Diễm Thúy SN 2005 đã ra đầu thú

Theo Duy Anh | 12-05-2026 - 06:59 AM | Xã hội

Tối 11/5, Công an TP Hà Nội cho biết vừa điều tra, làm rõ một vụ trộm cắp tài sản tại khu nhà trọ.

Trước đó, ngày 21/4, Công an phường Yên Hòa tiếp nhận đơn trình báo của chị L.N.H.L (SN 2005, hiện là sinh viên, tạm trú trên địa bàn phường Yên Hòa) về việc bị mất trộm tài sản tại phòng trọ ở ngõ 100 Trung Kính, phường Yên Hòa.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định khoảng tháng 12/2025, Nguyễn Thị Diễm Thúy (SN 2005, trú tại tỉnh Nghệ An) quen biết chị L thông qua mạng xã hội Facebook và xin ở ghép tại phòng trọ trên.

Trong thời gian sinh sống cùng nhau, Thúy biết chị L có nhiều thiết bị điện tử có giá trị như laptop, máy tính bảng, và các thiết bị điện tử khác và thường xuyên để tại bàn học trong phòng.

Chiều 20/12/2025, lợi dụng thời điểm chị L đi vắng, Thúy nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Đối tượng sử dụng điện thoại chụp ảnh các thiết bị rồi đăng lên hội nhóm mua bán trên mạng xã hội để tìm người tiêu thụ.

Để tránh bị phát hiện, đối tượng còn tìm cách xóa dữ liệu, đăng xuất các tài khoản điện tử trên thiết bị trước khi bán. Sau khi tiêu thụ tài sản, Thúy thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng trọ.

Sau khi phát hiện sự việc, chị L nhiều lần liên hệ yêu cầu trả lại tài sản nhưng Thúy không trả lại nên đã đến Công an phường Yên Hòa trình báo.

Ngày 29/4, Nguyễn Thị Diễm Thúy đã đến Công an phường Yên Hòa đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra xác định tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 20,7 triệu đồng.

Hành vi của Nguyễn Thị Diễm Thúy đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân đang sử dụng Zalo chú ý tuyệt đối không đăng tải thông tin dạng này

Tất cả người dân đang sử dụng Zalo chú ý tuyệt đối không đăng tải thông tin dạng này Nổi bật

Thông tin quan trọng liên quan đến Giấy phép lái xe

Thông tin quan trọng liên quan đến Giấy phép lái xe Nổi bật

Vụ ồn ào của Miu Lê: Công an Thành phố Hải Phòng thông tin về địa điểm 6 đối tượng sử dụng ma túy

Vụ ồn ào của Miu Lê: Công an Thành phố Hải Phòng thông tin về địa điểm 6 đối tượng sử dụng ma túy

22:39 , 11/05/2026
Đề xuất trưởng công an xã được trao thêm quyền phạt 9 lỗi về xe cộ, người dân được lợi gì?

Đề xuất trưởng công an xã được trao thêm quyền phạt 9 lỗi về xe cộ, người dân được lợi gì?

22:21 , 11/05/2026
Danh tính 5 người bị bắt quả tang sử dụng ma túy tại Hải Phòng cùng ca sĩ Miu Lê

Danh tính 5 người bị bắt quả tang sử dụng ma túy tại Hải Phòng cùng ca sĩ Miu Lê

21:32 , 11/05/2026
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đảm nhận thêm nhiệm vụ

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đảm nhận thêm nhiệm vụ

21:26 , 11/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên