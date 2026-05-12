Ai được cấp thẻ căn cước vô thời hạn trong năm 2026?

Những năm sinh được nhận thẻ căn cước vô thời hạn

Luật Căn cước 2023 quy định rõ công dân Việt Nam phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý là nếu công dân thực hiện thủ tục này trong khoảng thời gian 2 năm trước độ tuổi quy định, tức là từ đủ 58 tuổi trở lên, thì thẻ căn cước được cấp sẽ có giá trị vô thời hạn.

Áp dụng vào thực tế năm 2026, những người sinh năm 1966 chính thức bước sang tuổi 60 và đương nhiên được cấp thẻ trọn đời. Cùng với đó, những người sinh năm 1967 đạt 59 tuổi và sinh năm 1968 đạt 58 tuổi nếu đi làm thủ tục trong năm nay cũng sẽ nhận được tấm thẻ có giá trị sử dụng đến suốt cuộc đời, xóa bỏ nỗi lo phải làm lại giấy tờ trong tương lai trừ trường hợp hư hỏng hay thất lạc.

Các nhóm tuổi bắt buộc phải đổi thẻ căn cước năm nay

Việc cập nhật đặc điểm nhận dạng và thông tin sinh trắc học theo các mốc tuổi là nghĩa vụ bắt buộc để đảm bảo tính chính xác trong các giao dịch hành chính hay dân sự. Trong năm 2026, ngoài nhóm sinh năm 1966 bước vào đợt đổi thẻ cuối cùng ở tuổi 60, còn có ba nhóm tuổi khác cần đặc biệt lưu ý.

Cụ thể, các bạn trẻ sinh năm 2012 khi tròn 14 tuổi bắt buộc phải làm thủ tục cấp thẻ căn cước lần đầu tiên. Tiếp đó, những người sinh năm 2001 đạt mốc 25 tuổi và nhóm sinh năm 1986 vừa tròn 40 tuổi cũng phải thực hiện việc đổi từ căn cước công dân cũ sang mẫu thẻ căn cước mới để hệ thống cập nhật lại dữ liệu hình ảnh cũng như sinh trắc học.

Tối ưu thời gian làm thẻ qua ứng dụng VNeID

Để quá trình làm thẻ diễn ra nhanh chóng, người dân hoàn toàn có thể tận dụng ứng dụng định danh điện tử VNeID. Chỉ cần đăng nhập tài khoản mức độ 2, chọn mục thủ tục hành chính và tìm đến tính năng cấp thẻ căn cước, hệ thống sẽ tự động trích xuất thông tin. Đây là một tiện ích cực kỳ thiết thực, đặc biệt hữu ích khi hỗ trợ các bậc phụ huynh lớn tuổi đặt trước lịch hẹn với cơ quan Công an, giúp các cô chú không phải chịu cảnh mệt mỏi chờ đợi lấy số thứ tự.

Sau khi có mã hồ sơ trực tuyến, công dân chỉ cần mang đến điểm thu nhận đúng giờ để thực hiện bước bắt buộc là thu thập vân tay, chụp ảnh chân dung và quét mống mắt. Dữ liệu mống mắt là công nghệ bảo mật mới giúp định danh chính xác tuyệt đối. Cuối cùng, người dân có thể linh hoạt chọn nhận thẻ ngay tại nơi làm thủ tục hoặc đăng ký bưu điện giao thẳng về nhà, tiết kiệm tối đa công sức di chuyển. Đối với thẻ cũ còn hạn, người dân vẫn sử dụng bình thường cho đến khi hết hạn nếu chưa có nhu cầu trải nghiệm mẫu thẻ mới.