Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ai được cấp thẻ căn cước vô thời hạn trong năm 2026?

Theo Khả Văn | 12-05-2026 - 08:59 AM | Xã hội

Theo quy định của Luật Căn cước 2023, công dân khi đạt đến những độ tuổi nhất định sẽ được cấp thẻ căn cước có giá trị sử dụng trọn đời mà không cần đi đổi lại. Trong năm 2026, nhóm công dân sinh vào các năm 1966, 1967 và 1968 sẽ chính thức được hưởng quyền lợi này khi thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ mới.

Những năm sinh được nhận thẻ căn cước vô thời hạn

Luật Căn cước 2023 quy định rõ công dân Việt Nam phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý là nếu công dân thực hiện thủ tục này trong khoảng thời gian 2 năm trước độ tuổi quy định, tức là từ đủ 58 tuổi trở lên, thì thẻ căn cước được cấp sẽ có giá trị vô thời hạn.

Áp dụng vào thực tế năm 2026, những người sinh năm 1966 chính thức bước sang tuổi 60 và đương nhiên được cấp thẻ trọn đời. Cùng với đó, những người sinh năm 1967 đạt 59 tuổi và sinh năm 1968 đạt 58 tuổi nếu đi làm thủ tục trong năm nay cũng sẽ nhận được tấm thẻ có giá trị sử dụng đến suốt cuộc đời, xóa bỏ nỗi lo phải làm lại giấy tờ trong tương lai trừ trường hợp hư hỏng hay thất lạc.

Các nhóm tuổi bắt buộc phải đổi thẻ căn cước năm nay

Việc cập nhật đặc điểm nhận dạng và thông tin sinh trắc học theo các mốc tuổi là nghĩa vụ bắt buộc để đảm bảo tính chính xác trong các giao dịch hành chính hay dân sự. Trong năm 2026, ngoài nhóm sinh năm 1966 bước vào đợt đổi thẻ cuối cùng ở tuổi 60, còn có ba nhóm tuổi khác cần đặc biệt lưu ý.

Cụ thể, các bạn trẻ sinh năm 2012 khi tròn 14 tuổi bắt buộc phải làm thủ tục cấp thẻ căn cước lần đầu tiên. Tiếp đó, những người sinh năm 2001 đạt mốc 25 tuổi và nhóm sinh năm 1986 vừa tròn 40 tuổi cũng phải thực hiện việc đổi từ căn cước công dân cũ sang mẫu thẻ căn cước mới để hệ thống cập nhật lại dữ liệu hình ảnh cũng như sinh trắc học.

Tối ưu thời gian làm thẻ qua ứng dụng VNeID

Để quá trình làm thẻ diễn ra nhanh chóng, người dân hoàn toàn có thể tận dụng ứng dụng định danh điện tử VNeID. Chỉ cần đăng nhập tài khoản mức độ 2, chọn mục thủ tục hành chính và tìm đến tính năng cấp thẻ căn cước, hệ thống sẽ tự động trích xuất thông tin. Đây là một tiện ích cực kỳ thiết thực, đặc biệt hữu ích khi hỗ trợ các bậc phụ huynh lớn tuổi đặt trước lịch hẹn với cơ quan Công an, giúp các cô chú không phải chịu cảnh mệt mỏi chờ đợi lấy số thứ tự.

Sau khi có mã hồ sơ trực tuyến, công dân chỉ cần mang đến điểm thu nhận đúng giờ để thực hiện bước bắt buộc là thu thập vân tay, chụp ảnh chân dung và quét mống mắt. Dữ liệu mống mắt là công nghệ bảo mật mới giúp định danh chính xác tuyệt đối. Cuối cùng, người dân có thể linh hoạt chọn nhận thẻ ngay tại nơi làm thủ tục hoặc đăng ký bưu điện giao thẳng về nhà, tiết kiệm tối đa công sức di chuyển. Đối với thẻ cũ còn hạn, người dân vẫn sử dụng bình thường cho đến khi hết hạn nếu chưa có nhu cầu trải nghiệm mẫu thẻ mới.

Theo Khả Văn

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ 1/3/2027, 5 thay đổi lớn về hộ tịch mà người dân cần biết rõ

Từ 1/3/2027, 5 thay đổi lớn về hộ tịch mà người dân cần biết rõ Nổi bật

Công an thông báo tới toàn bộ người dân có giao dịch chuyển khoản với nội dung sau

Công an thông báo tới toàn bộ người dân có giao dịch chuyển khoản với nội dung sau Nổi bật

Khám xét khẩn cấp 3 địa điểm, bắt giữ kẻ cầm đầu là Nguyễn Xuân Thành: Thu giữ 600kg bột màu nâu

Khám xét khẩn cấp 3 địa điểm, bắt giữ kẻ cầm đầu là Nguyễn Xuân Thành: Thu giữ 600kg bột màu nâu

07:48 , 12/05/2026
Miu Lê dương tính cùng lúc Methamphetamine, Ketamine và MDMA: Mỗi loại nguy hiểm thế nào?

Miu Lê dương tính cùng lúc Methamphetamine, Ketamine và MDMA: Mỗi loại nguy hiểm thế nào?

07:30 , 12/05/2026
Bị nhắc đeo rọ mõm, chủ chó đánh gục thành viên ban quản trị chung cư

Bị nhắc đeo rọ mõm, chủ chó đánh gục thành viên ban quản trị chung cư

07:20 , 12/05/2026
Nguyễn Thị Diễm Thúy SN 2005 đã ra đầu thú

Nguyễn Thị Diễm Thúy SN 2005 đã ra đầu thú

06:59 , 12/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên