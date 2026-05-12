Đề xuất mới nhất của Bộ Công an: Bỏ quy định tạm giữ và tịch thu xe với nhiều lỗi vi phạm giao thông

Theo nội dung dự thảo mới nhất, Bộ Công an đang đề xuất bãi bỏ hoàn toàn biện pháp tạm giữ phương tiện và giấy tờ có liên quan đối với những tài xế mắc lỗi khi tham gia giao thông. Nếu đề xuất này chính thức được thông qua, người vi phạm sẽ không còn lo cảnh xe bị đưa về đồn. Thay vào đó, tài xế chỉ phải đối mặt với mức xử phạt hành chính từ 4 đến 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe theo đúng quy định hiện hành tại Nghị định 168/2024. Việc gỡ bỏ hình phạt bổ sung này được đánh giá là một điều chỉnh nhân văn, giúp người dân không bị gián đoạn công việc và hành trình di chuyển, nhưng vẫn đảm bảo tính răn đe nghiêm khắc.

Theo nội dung dự thảo mới nhất, Bộ Công an đang đề xuất bãi bỏ hoàn toàn biện pháp tạm giữ phương tiện và giấy tờ có liên quan đối với những tài xế mắc lỗi chuyển làn đường không đúng nơi cho phép, hoặc chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc. Nếu đề xuất này chính thức được thông qua, người vi phạm sẽ không còn lo cảnh xe bị đưa về đồn. Thay vào đó, tài xế chỉ phải đối mặt với mức xử phạt hành chính từ 4 đến 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe theo đúng quy định hiện hành tại Nghị định 168/2024.

Bên cạnh lỗi chuyển làn, dự thảo còn mang đến một điểm sáng khác khi đề xuất bỏ luôn việc tịch thu phương tiện đối với chủ xe hoặc người điều khiển tái phạm ba nhóm lỗi nghiêm trọng. Cụ thể, các hành vi tự ý độ chế thay đổi khung máy, kích thước của xe; lỗi ôtô chở người vượt trên 100% sức chứa hoặc quá tải trọng trên 150%; và hành vi điều khiển xe tải có kích thước thùng không đúng thông số kỹ thuật sẽ không còn phải chịu khung hình phạt cao nhất là mất xe.

Cơ quan chức năng lý giải rằng, mức phạt vi phạm hành chính ngay từ lần đầu tiên cho các nhóm hành vi này đã rất nặng và hoàn toàn đủ sức răn đe người vi phạm. Do đó, việc tiếp tục duy trì hình thức tịch thu phương tiện khi tài xế tái phạm là điều không còn thực sự cần thiết.

Bộ Công an cho biết những thay đổi này xuất phát từ ý kiến đóng góp của địa phương, cho rằng việc tịch thu phương tiện khi tái phạm đang gây khó khăn cho công tác xác minh, xử lý, tịch thu.

Việc bãi bỏ hình thức xử phạt bổ sung tịch thu xe còn giúp giảm áp lực quản lý đáng kể cho lực lượng CSGT cũng như hệ thống kho bãi quản lý tang vật.

Trên thực tế, các thủ tục liên quan đến việc tịch thu, bảo quản và tổ chức đấu giá phương tiện vi phạm thường diễn ra khá phức tạp, tiêu tốn nhiều thời gian và nguồn lực công.