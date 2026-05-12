Thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Ngọc Sương SN 1956

Sáng 12/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Ngọc Sương (sinh năm 1956, ngụ tại phường Gò Công) để điều tra về hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp thi hành Quyết định khởi tố và Lệnh bắt bị can để tạm giam (Ảnh: Công an Đồng Tháp).

Theo kết quả điều tra ban đầu, thời gian qua Trần Ngọc Sương đã liên hệ với Nguyễn Đình Thắng (đối tượng liên quan đến khủng bố đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk có Quyết định truy nã) để trả lời phỏng vấn, cung cấp, đăng tải, chia sẻ các video clip, tài liệu có nội dung xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Dù đã được các cấp chính quyền và lực lượng Công an tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhiều lần nhưng đối tượng không từ bỏ. Hoạt động chống phá của đối tượng ngày càng quyết liệt hơn.

Tài liệu, chứng cứ lực lượng chức năng thu thập được xác định các nội dung do Trần Ngọc Sương phát biểu, cung cấp, đăng tải, phát tán trên không gian mạng có tính chất tuyên truyền, xuyên tạc sai sự thật, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng tiêu cực đến khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, gây nguy hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là trong bối cảnh các thế lực thù địch gia tăng lợi dụng không gian mạng để chống phá Việt Nam.

Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra nhằm làm rõ các hành vi và đối tượng có liên quan.