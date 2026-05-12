Người đàn ông trộm xe hàng của shipper gây "bão mạng", công an vào cuộc

Theo Hương Trà | 12-05-2026 - 16:23 PM | Xã hội

Nam shipper cho biết ngoài chiếc xe máy, nhiều đơn hàng của khách đang vận chuyển trên xe cũng bị mất, với giá trị vượt quá khả năng chi trả của anh.

Ngày hôm nay (12/5), mạng xã hội lan truyền đoạn camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông trộm xe hàng của nam shipper dựng bên đường. Những diễn biến trong clip khiến người xem vô cùng bức xúc.

Theo nội dung clip thì sự việc diễn ra vào khoảng 8h41' sáng 12/5, trên đoạn đường gần khu vực ga Hòa Bình, thuộc phường Tân Biên cũ, nay là phường Long Bình (Đồng Nai).

Thời điểm đó, một nam shipper có tên V.M.T. dựng xe bên đường rồi đi giao hàng cho các khách trong khu vực lân cận. Khi quay lại, anh T. phát hiện phương tiện cùng toàn bộ số hàng trên xe đã bị lấy mất. Camera an ninh nhà dân gần đó ghi lại được khoảnh khắc một người đàn ông mặc áo nâu xám, đeo khẩu trang tiếp cận chiếc xe máy của anh T. rồi lên xe phóng đi.

Camera an ninh ghi lại khoảnh khắc người đàn ông lên xe máy của nam shipper rồi phóng đi.

Thông tin trên Tri Thức - Znews, đại diện công an phường Long Bình, Đồng Nai, cho biết đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình anh V.M.T. (nhân viên giao hàng) về việc bị kẻ gian lấy trộm xe máy cùng nhiều hàng hóa của khách vào sáng 12/5 và đang tiến hành xác minh sự việc.

Theo trình báo, chiếc xe bị mất là Honda Wave Alpha màu đỏ đen, mang BKS 60F2-835.64. Xe có gắn giá chở hàng phía sau, thân xe có nhiều vết trầy xước và đã tháo hai bên yếm xe.

Theo thông tin trên Tri Thức - Znews, anh T. cho biết chiếc xe máy là phương tiện mưu sinh chính của gia đình. Ngoài chiếc xe máy thì nhiều đơn hàng của khách đang vận chuyển trên xe cũng bị mất, giá trị vượt quá khả năng chi trả của anh.


Người 40 tuổi muốn nhận lương hưu 5 triệu đồng/tháng: Mức đóng BHXH tự nguyện được tính ra sao?

Mất sạch tiền trong tài khoản chỉ sau một thao tác khi nghe điện thoại

Miu Lê bị bắt quả tang dùng ma túy, ai là người thông tin?

ĐH Kinh tế TPHCM có giám đốc mới

Người phụ nữ ở Hà Nội kiểm tra VssID được hưởng nhiều chế độ BHYT suốt 4 năm dù không đi khám bệnh

Chiêu trò ‘ma mị’ hằng đêm nhắm vào phụ nữ trung niên và cú lừa hơn 3.000 tỷ đồng

