ĐH Kinh tế TPHCM có giám đốc mới

PGS-TS Bùi Quang Hùng - SN 1978, quê Khánh Hòa - vừa được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc ĐH Kinh tế TPHCM (UEH), đánh dấu bước chuyển giao thế hệ lãnh đạo mới của nhà trường giai đoạn 2026-2030.

Tân giám đốc UEH Bùi Quang Hùng

Ông Bùi Quang Hùng là sinh viên ngành kế toán - kiểm toán niên khóa 1996-2000 của UEH. Trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 1996, ông là thủ khoa đầu vào của trường, đồng thời cũng là thủ khoa tốt nghiệp đầu ra ngành kế toán - kiểm toán của niên khóa này.

Tân Giám đốc UEH sở hữu nền tảng học thuật đa dạng với bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Học viện Công nghệ Á Châu AIT (Thái Lan), thạc sĩ tài chính tại Trường Quản lý Châu Âu ESCP-EAP (Pháp) và tiến sĩ kinh tế ngành kế toán tại UEH. Năm 2023, ông được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư.

Từ năm 2001, ông Bùi Quang Hùng bắt đầu công tác tại UEH với vai trò giảng viên, nhà nghiên cứu tại Khoa Kế toán - Kiểm toán. Trong quá trình làm việc, ông tham gia nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực như kế toán - kiểm toán, quản trị tài chính, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong tổ chức, quản trị ĐH và phát triển mô hình ĐH bền vững.

Sau hơn 20 năm gắn bó với UEH, ông Bùi Quang Hùng từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng như: Bí thư Đoàn trường, kế toán trưởng, Trưởng Phòng Tài chính - kế toán, Trưởng Phòng Nhân sự, Giám đốc Phân hiệu Vĩnh Long, Hiệu trưởng Trường Công nghệ và Thiết kế UEH, Phó Hiệu trưởng và Phó Giám đốc UEH phụ trách các mảng tài chính, đào tạo ĐH, sau ĐH, truyền thông và chuyển đổi số.

Cùng với các thế hệ lãnh đạo trước, PGS-TS Bùi Quang Hùng trực tiếp tham gia triển khai nhiều đề án chiến lược, góp phần thúc đẩy UEH đổi mới theo mô hình quản trị ĐH hiện đại. Trong đó, đáng chú ý là các định hướng như: tự chủ toàn diện, chuyển đổi số, tối ưu trải nghiệm người học, chuyên nghiệp hóa truyền thông - thương hiệu, quốc tế hóa ĐH, phát triển các mô hình hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp, địa phương và cộng đồng tại ĐBSCL thông qua Phân hiệu UEH Mekong và tại Khánh Hòa với UEH Nexus Campus Nha Trang.

Từ năm 2021 đến nay, trên cương vị Phó Hiệu trưởng, Phó Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách UEH, ông là một trong những nhân sự chủ chốt triển khai chiến lược tái cấu trúc UEH theo hướng ĐH đa ngành và phát triển bền vững.

Theo UEH, việc bổ nhiệm PGS-TS Bùi Quang Hùng giữ chức giám đốc không chỉ thể hiện sự kế thừa đội ngũ lãnh đạo mà còn tiếp tục bồi đắp các giá trị văn hóa cốt lõi của trường như đoàn kết, nghĩa tình, tận tâm, chuyên nghiệp, đổi mới, tiên phong, quốc tế hóa và bền vững. Đây cũng được xem là bước khởi đầu cho chiến lược phát triển mới với mục tiêu đưa UEH trở thành ĐH thuộc top 100 châu Á vào năm 2045.