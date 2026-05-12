Ai thấy La Thế Anh ở đâu, trình báo ngay theo số 02043.854.666

Theo Nam An | 12-05-2026 - 14:36 PM | Xã hội

Công an tỉnh Bắc Ninh đang truy nã La Thế Anh về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, đồng thời kêu gọi đối tượng ra đầu thú.

Ngày 12/5, công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) - Công an tỉnh Bắc Ninh, đang thụ lý vụ án La Thế Anh, sinh năm 1979, cư trú tại thôn Danh Thượng 2, xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh), bị khởi tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 140, Bộ luật Hình sự năm 1999 (nay là Điều 175, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, 2024, 2025).

Quá trình điều tra xác định bị can đã bỏ trốn, ngày 18/8/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (nay là Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh) đã ra Quyết định truy nã đối với La Thế Anh về tội danh trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) - Công an tỉnh Bắc Ninh, kêu gọi La Thế Anh sớm ra đầu thú, để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Đối tượng La Thế Anh, sinh năm 1979, cư trú tại thôn Danh Thượng 2, xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh)

* Theo Điều 175, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, 2024, 2025 người phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” có thể bị:

- Phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 20 năm (tùy theo tính chất, mức độ phạm tội);

- Ngoài hình phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Cơ quan điều tra khuyến cáo đến quần chúng Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản và tích cực tham gia tố giác tội phạm, khi phát hiện đối tượng, thông tin về đối tượng truy nã cần nhanh chóng thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) - Công an tỉnh Bắc Ninh, theo số điện thoại 02043.854.666 (địa chỉ: Số Q5, đường Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của người cung cấp sẽ được bảo mật.

Người nào cố tình chứa chấp, che giấu và không tố giác, thì tùy theo tính chất, mức độ hành vi sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Để bảo đảm an toàn, Nhân dân không nên có các hành động truy đuổi hay bắt giữ đối tượng, nếu thấy không an toàn và khi chưa có sự can thiệp của lực lượng Công an.


