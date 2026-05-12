Bắt chủ Facebook “Cô bé xe ôm” ngay tại phòng trọ

Công an tỉnh Nghệ An tối 11/5 cho biết, Công an xã Quỳnh Lưu vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy trên không gian mạng, đối tượng trú tại TP Hồ Chí Minh bị bắt giữ.

Qua điều tra, Công an xã Quỳnh Lưu phát hiện một tài khoản Facebook có tên “Cô bé xe ôm” trú tại TP Hồ Chí Minh thường xuyên cung cấp ma túy cho đối tượng nghiện trên địa bàn.

Đối tượng Huỳnh Quang Trường và tang vật tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Nghệ An

Tiến hành khai thác thông tin và điều tra, lực lượng chức năng xác định tài khoản Facebook trên là của Huỳnh Quang Trường (SN 2001, trú 25C đường số 10, phường Linh Xuân, TP Hồ Chí Minh). Ngày 25/4/2026, Công an xã Quỳnh Lưu bắt giữ Huỳnh Quang Trường tại phòng trọ. Thu giữ tại phòng trọ 1,5kg ma túy dạng cỏ Tabaco, 01 cân tiểu li, 02 điện thoại di động.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Huỳnh Quang Trường về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.