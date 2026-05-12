Bắt khẩn cấp Trần Thị Thanh Phương SN 1991

Theo Duy Anh | 12-05-2026 - 22:46 PM | Xã hội

Trần Thị Thanh Phương và một số đối tượng khác vừa bị bắt giữ vì liên quan đến ma tuý.

Ngày 11/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phát hiện bắt giữ một nhóm đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phường Xuân Lộc và Bảo Vinh.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện, bắt quả tang đối tượng Bùi Công Danh, sinh năm: 1987, ngụ phường Xuân Lộc đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Qua điều tra mở rộng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an Phường Bảo Vinh, tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng Trần Thị Thanh Phương, sinh năm 1991, ngụ phường Long Khánh, Trần Bửu Mẩn, sinh năm 1986, ngụ phường Bảo Vinh, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan chức năng cũng bắt giữ Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1988, ngụ phường Bảo Vinh về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 50 gam ma túy tổng hợp, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 4 điện thoại di động và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

