Ban Bí thư khai trừ Đảng các ông Vũ Thế Phiệt, Lê Văn Hà, Nguyễn Văn Bường

Theo Trường Phong | 12-05-2026 - 20:21 PM | Xã hội

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với 3 đảng viên vi phạm, trong đó có ông Vũ Thế Phiệt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Ngày 12/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.

Ban Bí thư nhận thấy, các ông: Nguyễn Văn Bường, nguyên: Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng; Vũ Thế Phiệt , Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam; Lê Văn Hà, nguyên: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lê Hồ (tỉnh Ninh Bình) đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Các cán bộ này cũng bị xác định vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương và cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông: Nguyễn Văn Bường, Vũ Thế Phiệt, Lê Văn Hà.

Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.

Theo Trường Phong

Tiền Phong

Người 40 tuổi muốn nhận lương hưu 5 triệu đồng/tháng: Mức đóng BHXH tự nguyện được tính ra sao?

Thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Ngọc Sương SN 1956

Vụ ca sĩ Miu Lê bị bắt quả tang dùng ma túy: Thu giữ nhiều vật chứng quan trọng, bám dính chất bột màu trắng

Người đàn ông trộm xe hàng của shipper gây "bão mạng", công an vào cuộc

Miu Lê bị bắt quả tang dùng ma túy, ai là người thông tin?

ĐH Kinh tế TPHCM có giám đốc mới

