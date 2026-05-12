Vụ ca sĩ Miu Lê bị bắt quả tang dùng ma túy: Thu giữ nhiều vật chứng quan trọng, bám dính chất bột màu trắng

Theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng cho biết, Công an đặc khu Cát Hải đã bắt quả tang nhóm 6 đối tượng, trong đó có Lê Ánh Nhật (SN 1991, ca sĩ Miu Lê) sử dụng trái phép chất ma túy tại bãi tắm Tùng Thu, thuộc Đặc khu Cát Hải.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 10/5, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng, phát hiện 06 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Vũ Khương An, sinh năm 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí Minh; Trần Đức Phong, sinh năm 1991, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội; Đoàn Thị Thúy An, sinh năm 1990, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng; Trần Minh Trang, sinh năm 1996, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội; Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991, trú tại phường Nhiên Lộc, TP Hồ Chí Minh và Vũ Thái Nam, sinh năm 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh.

Ca sĩ Miu Lê bị bắt quả tang sử dụng ma túy ở đảo Cát Bà.

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, quá trình làm việc cả 6 người đã thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua test nước tiểu của Trần Đức Phong, Vũ Tài Nam, Vũ Khương An, Lê Ánh Nhật cho kết quả dương tính với chất ma túy (methamphetamine, ketamine và MDMA).

Còn Đoàn Thị Thúy An cho kết quả dương tính với chất ma túy (methamphetamine, ketamine) và Trần Minh Trang cho kết quả dương tính với chất ma túy (methamphetamine).

Theo thông tin trên Vnexpress, quá trình khám xét hai phòng ở bãi biển, công an thu: Hai túi nylon chứa chất bột màu trắng, một đĩa nhựa màu đen bám dính chất bột màu trắng, một thìa kim loại có bám dính chất bột màu trắng, ống hút được cuộn bằng tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng bám dính chất bột màu trắng, thẻ nhựa màu đen bám dính chất bột màu trắng, ống nhựa màu đen bám dính chất bột màu trắng...

Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục làm rõ sự việc.