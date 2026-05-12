Bắt, khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Huỳnh Thanh Trắng

Ngày 12/5, Công an xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình cho biết đã bắt giữ 3 đối tượng tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, địa bàn, Công an xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình kiểm tra, phát hiện tại nhà nghỉ Thanh Xuân, có địa chỉ thôn 19, xã Hải Thịnh do Hà Thị Sâm (sinh năm 1990, trú tại khu 9, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) thuê trọ có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy.

Tổ chức các biện pháp điều tra, làm rõ, Công an xã Hải Thịnh phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tiến hành kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang Doãn Văn Long (sinh năm 1988, trú tại thôn Hoành Lộ Nam, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình) cùng Hà Thị Sâm đang có có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Huỳnh Thanh Trắng tại Cơ quan Công an - Ảnh: Công an Ninh Bình

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Công an xã Hải Thịnh bắt giữ thêm đối tượng Huỳnh Thanh Trắng (sinh năm 1994, trú tại tỉnh An Giang) - là đối tượng bán ma túy đá cho Doãn Văn Long. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Trắng cơ quan Công an thu giữ 2,632 gam ma túy đá và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm của mình.

Hiện, Công an xã Hải Thịnh đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.