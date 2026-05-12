Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt, khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Huỳnh Thanh Trắng

Theo Trang Anh | 12-05-2026 - 21:08 PM | Xã hội

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Huỳnh Thanh Trắng, cơ quan Công an thu giữ nhiều vật chứng có liên quan.

Ngày 12/5, Công an xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình cho biết đã bắt giữ 3 đối tượng tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, địa bàn, Công an xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình kiểm tra, phát hiện tại nhà nghỉ Thanh Xuân, có địa chỉ thôn 19, xã Hải Thịnh do Hà Thị Sâm (sinh năm 1990, trú tại khu 9, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) thuê trọ có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy.

Tổ chức các biện pháp điều tra, làm rõ, Công an xã Hải Thịnh phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tiến hành kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang Doãn Văn Long (sinh năm 1988, trú tại thôn Hoành Lộ Nam, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình) cùng Hà Thị Sâm đang có có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Huỳnh Thanh Trắng tại Cơ quan Công an - Ảnh: Công an Ninh Bình

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Công an xã Hải Thịnh bắt giữ thêm đối tượng Huỳnh Thanh Trắng (sinh năm 1994, trú tại tỉnh An Giang) - là đối tượng bán ma túy đá cho Doãn Văn Long. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Trắng cơ quan Công an thu giữ 2,632 gam ma túy đá và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm của mình.

Hiện, Công an xã Hải Thịnh đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người 40 tuổi muốn nhận lương hưu 5 triệu đồng/tháng: Mức đóng BHXH tự nguyện được tính ra sao?

Người 40 tuổi muốn nhận lương hưu 5 triệu đồng/tháng: Mức đóng BHXH tự nguyện được tính ra sao? Nổi bật

Thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Ngọc Sương SN 1956

Thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Ngọc Sương SN 1956 Nổi bật

Ban Bí thư khai trừ Đảng các ông Vũ Thế Phiệt, Lê Văn Hà, Nguyễn Văn Bường

Ban Bí thư khai trừ Đảng các ông Vũ Thế Phiệt, Lê Văn Hà, Nguyễn Văn Bường

20:21 , 12/05/2026
Vụ ca sĩ Miu Lê bị bắt quả tang dùng ma túy: Thu giữ nhiều vật chứng quan trọng, bám dính chất bột màu trắng

Vụ ca sĩ Miu Lê bị bắt quả tang dùng ma túy: Thu giữ nhiều vật chứng quan trọng, bám dính chất bột màu trắng

20:05 , 12/05/2026
Người đàn ông trộm xe hàng của shipper gây "bão mạng", công an vào cuộc

Người đàn ông trộm xe hàng của shipper gây "bão mạng", công an vào cuộc

16:23 , 12/05/2026
Miu Lê bị bắt quả tang dùng ma túy, ai là người thông tin?

Miu Lê bị bắt quả tang dùng ma túy, ai là người thông tin?

16:13 , 12/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên