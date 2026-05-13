Miễn phí khám sức khỏe định kỳ với người thuộc những nhóm sau, người dân cần biết rõ để tránh mất quyền lợi

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi các sở y tế, y tế các bộ, ngành, các bệnh viện trực thuộc, các bệnh viện thuộc các trường đại học hướng dẫn nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho người dân. Chiến dịch y tế quy mô lớn này được triển khai nhằm đảm bảo mỗi người dân đều được tầm soát bệnh tật ít nhất một lần mỗi năm, tiến tới đồng bộ hóa sổ sức khỏe điện tử vào năm 2026 để chủ động dự phòng và giảm thiểu tối đa gánh nặng chi phí điều trị.

Trong văn bản hướng dẫn, Bộ Y tế phân định rất rõ các căn cứ pháp lý và nội dung chuyên môn áp dụng cho từng nhóm tuổi. Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ được triển khai thực hiện nghiêm ngặt theo Quyết định 1284 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Đối với nhóm người từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi, các cơ sở y tế sẽ áp dụng mẫu giấy khám sức khỏe định kỳ theo mẫu số 2 thuộc phụ lục số XXIV ban hành kèm theo Thông tư 32/2023. Nhóm tuổi này yêu cầu được khám đầy đủ các nội dung chuyên khoa lâm sàng theo đúng mẫu đã quy định. Các xét nghiệm cận lâm sàng đối với nhóm này sẽ được thực hiện khi có chỉ định trực tiếp của bác sĩ, theo yêu cầu tự nguyện chi trả của cá nhân, tổ chức hoặc dựa trên khả năng hỗ trợ ngân sách của từng địa phương.

Đối với nhóm người dân từ đủ 18 tuổi trở lên, mẫu giấy và nội dung khám lâm sàng được thực hiện bám sát theo mẫu số 3, phụ lục số XXIV của Thông tư 32/2023. Đặc biệt, danh mục xét nghiệm cận lâm sàng được áp dụng theo mẫu số 1 của phụ lục này sẽ bao gồm xét nghiệm máu với các chỉ số công thức máu quan trọng như số lượng hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu. Kết hợp với đó là các xét nghiệm sinh hóa máu nhằm kiểm tra đường máu, urê, creatinin và men gan ASAT (GOT), ALAT (GPT).

Người dân cũng sẽ được xét nghiệm nước tiểu để kiểm tra đường, protein và thực hiện chẩn đoán hình ảnh thông qua chụp X-quang tim phổi thẳng. Trong quá trình hỏi tiền sử bệnh hay khám lâm sàng, nếu y bác sĩ phát hiện dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh lao, u phổi hay các bệnh lý khác, người hành nghề bắt buộc phải chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng chuyên khoa để làm căn cứ chẩn đoán, điều trị sớm. Ngoài ra, việc khám chuyên khoa phụ sản cho lao động nữ sẽ được thực hiện theo quy định riêng tại phụ lục XXV của Thông tư 32/2023.

Bên cạnh việc phân chia theo độ tuổi phổ thông, Bộ Y tế cũng quy định rõ ràng và chi tiết các văn bản áp dụng cho việc khám sức khỏe định kỳ của cán bộ, học sinh và lực lượng lao động thuộc các ngành nghề đặc thù. Cụ thể, đối tượng cán bộ được áp dụng theo Quyết định 1266, trong khi lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sẽ thực hiện theo các quy định quản lý riêng biệt của hai bộ này.

Đối với học sinh trong trường học, việc khám sức khỏe được áp dụng theo Thông tư liên tịch 13/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Người hành nghề lái xe ô tô sẽ áp dụng Thông tư 36/2024 của Bộ Y tế. Nhân viên hàng không tuân thủ nghiêm ngặt Thông tư liên tịch 18/2012 của Bộ Y tế và Bộ Giao thông Vận tải cũ, người điều khiển phương tiện giao thông đường sắt áp dụng Thông tư 42/2025, và thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam thực hiện theo Thông tư 22/2017. Bộ Y tế đặc biệt yêu cầu các đơn vị y tế phải phân nhóm đối tượng ưu tiên, sắp xếp lịch khám khoa học để tránh quá tải, đồng thời bám sát nội dung chuyên môn nhằm tư vấn phòng bệnh và chuyển tuyến khám chữa bệnh theo đúng quy định.