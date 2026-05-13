Bắt giữ Nguyễn Thị Điệp SN 1985

Công an tỉnh Nghệ An ngày 12/5 cho biết, thời gian qua, trên địa bàn xã Vạn An xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản. Đối tượng lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của người dân trong việc bảo quản tài sản là phương tiện giao thông như: xe mô tô, xe gắn máy để thực hiện hành vi phạm tội.

Điển hình, vào khoảng 07 giờ 00 phút ngày 30/04/2026, Công an xã Vạn An, tiếp nhận đơn trình báo của chị Đ. T. N. (sinh năm 1982), trú tại xóm Quy Chính, xã Vạn An về việc trưa ngày 15/4 tại nhà ở thuộc xóm Quy Chính, xã Vạn An, chị N. bị một người phụ nữ, mặc áo khoác nắng, đầu đội mũ bảo hiểm, bịt kín mặt đột nhập vào nhà lấy trộm 01 chiếc xe máy điện, nhãn hiệu YADEA, màu đen, biển kiểm soát 37AL. Chiếc xe được chị N. mua mới vào năm 2024 với số tiền gần 20 triệu. Ngay trước thời điểm bị mất cắp chiếc xe vẫn đang hoạt động bình thường, chưa bị hư hỏng gì.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Vạn An tiến hành xác minh làm rõ và đến khoảng 13 giờ cùng ngày đã bắt giữ được Nguyễn Thị Điệp (sinh năm 1985, trú tại xóm Trung Cửu, xã Kim Liên).

Đối tượng Nguyễn Thị Điệp - Ảnh: Công an Nghệ An

Mở rộng điều tra, công an xã Vạn An xác định trong khoảng thời gian ngắn gần đây, Nguyễn Thị Điệp đã thực hiện 05 vụ trộm cắp tài sản gồm 03 chiếc xe mô tô, 02 chiếc xe máy điện trên địa bàn các xã: Vạn An, Xuân Lâm, Thuần Trung, Diễn Châu và phường Vinh Lộc với tổng giá trị tài sản bị trộm cắp là 56 triệu đồng.

Công an xã thu giữ 02 xe mô tô, 01 xe máy điện. Hiện, Công an xã Vạn An đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng, truy tìm tang vật bị mất cắp phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định và trả lại tài sản cho bị hại.

Tiếp đó, vào tối ngày 03/5, Công an xã Vạn An tiếp nhận đơn trình báo của anh N.H.T. trú tại xóm Đồng Phong, xã Vạn An về việc anh bị kẻ gian đột nhập lấy cắp 01 chiếc xe máy điện. Chỉ trong vòng 20 phút sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Vạn An đã làm rõ, bắt giữ T.V.Th. (sinh năm 2011), trú tại xóm Hải Phong, xã Vạn An, thu giữ tang vật gồm 01 xe máy điện, 01 xe đạp.

Công an xã đang tiến hành đấu tranh, mở rộng, hoàn thiện hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.



