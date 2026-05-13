Tất cả người dân khi đi bệnh viện chú ý quy định phạt tới 80 triệu đồng từ 15/5

Theo Thái Hà | 13-05-2026 - 09:44 AM | Xã hội

Bắt đầu từ ngày 15/5/2026, Nghị định 90/2026/NĐ-CP chính thức áp dụng các khung hình phạt mới nghiêm khắc hơn.

Nhằm tăng cường bảo vệ an toàn cho đội ngũ y bác sĩ, Nghị định 90/2026/NĐ-CP đã đưa ra những chế tài tài chính rất nặng đối với các hành vi xâm phạm sức khỏe, danh dự của người hành nghề tại các cơ sở y tế.

Quy định xử phạt nghiêm khắc

Theo điểm g, khoản 7, Điều 38 của Nghị định này, kể từ ngày 15/5/2026, mọi hành vi xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, hoặc xúc phạm nhân phẩm, danh dự của bác sĩ, điều dưỡng và những người làm việc tại cơ sở khám chữa bệnh sẽ bị xử phạt hành chính ở khung cao nhất. Ngoài ra, hành vi phá hoại tài sản của bệnh viện cũng nằm trong diện bị xử lý theo khung phạt này.

Các hành vi khác cũng bị xử lý nặng

Nghị định 90/2026 cũng quy định mức phạt từ 30 đến 40 triệu đồng (đối với cá nhân) cho các vi phạm khác trong hoạt động khám chữa bệnh:

Từ chối cấp cứu: Cố tình chậm trễ hoặc không tiếp nhận cấp cứu cho bệnh nhân khi không có lý do chính đáng theo luật định.

Thông tin sai lệch: Đăng tải các nội dung mang tính quy kết trách nhiệm cho bác sĩ hoặc bệnh viện khi xảy ra sự cố y khoa mà chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Quy định mới này được ban hành trong bối cảnh nhiều vụ việc đau lòng đã xảy ra, điển hình như trường hợp một nam điều dưỡng tại huyện Thanh Ba (Phú Thọ) từng bị người nhà bệnh nhi hành hung ngay trong khi đang nỗ lực cấp cứu ngừng tuần hoàn cho bệnh nhân. Chế tài mới được kỳ vọng sẽ trở thành "lá chắn" hiệu quả, giúp đội ngũ y tế yên tâm công tác và đảm bảo môi trường bệnh viện an toàn, văn minh.

