VIDEO: Dẫn giải Bùi Đình Khánh, kẻ nổ súng khiến thiếu tá Công an hy sinh, ra tòa

Sáng 13-5, Bùi Đình Khánh cùng các đồng phạm được dẫn giải tới TAND tỉnh Quảng Ninh để xét xử sơ thẩm trong vụ án ma túy và sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng, khiến thượng úy Công an Nguyễn Đăng Khải hy sinh.

Vào 7 giờ 45 phút ngày 13-5, Bùi Đình Khánh cùng đồng phạm được dẫn giải tới trụ sở TAND tỉnh Quảng Ninh để xét xử sơ thẩm với các tội "Giết người", "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, an ninh trật tự trên tuyến đường dẫn vào TAND tỉnh Quảng Ninh được lực lượng chức năng thắt chặt, kiểm tra người tới dự tòa để đảm bảo an ninh.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, Bùi Đình Khánh (SN 1994, trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh) được xác định giữ vai trò trung tâm trong vụ án. Khánh bị truy tố về các tội "Giết người", "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản". Khánh là mắt xích kết nối nhóm ma túy từ Phú Thọ với đầu mối tiêu thụ tại Quảng Ninh, trực tiếp tham gia điều hành việc vận chuyển, tập kết heroin và thuê căn hộ tại Chung cư GreenBay Garden (phường Bãi Cháy) làm nơi cất giấu ma túy, vũ khí quân dụng để phục vụ hoạt động phạm tội.

Các bị cáo được dẫn giải tới phiên toà

Nguồn gốc số ma túy đặc biệt lớn trong vụ án được xác định liên quan đến Ngô Văn Tuyên (SN 1985, trú tại xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ). Trước khi bị bắt trong một vụ án khác, Tuyên đã cất giấu 40 bánh heroin tại khu vực nhà mẹ đẻ ở xã Thu Cúc. Khi đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tân Sơn sau vụ bỏ chạy và tự gây tai nạn ngày 21-10-2024, Tuyên đã cho Nguyễn Thị Phương (SN 1994, trú tại xã Phượng Sơn, TP Hà Nội, là bạn gái của Tuyên) biết nơi cất giấu ma túy và nhờ Phương tìm cách tiêu thụ số heroin này để lo chi phí cho gia đình.

Trước đó, Hà Thương Hải (SN 1994, trú tại xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ, là cháu họ của Tuyên) cũng được Tuyên cho biết vị trí cất giấu ma túy. Từ chỉ dẫn của Tuyên, Hà Thương Hải đã trực tiếp tìm, đào lấy số heroin đem chôn giấu rồi cùng Nguyễn Thị Phương bàn bạc tìm cách tiêu thụ.

Khi biết Hải và Phương đang quản lý số heroin do Tuyên để lại, Bùi Đình Khánh (bạn trai Hải) đã tham gia bàn bạc, tìm cách tiêu thụ tại Quảng Ninh. Sau đó, Hải thông qua mối quan hệ họ hàng với Nguyễn Hữu Đằng (SN 1967, trú tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh), Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Hạ Long - DT tìm khách mua heroin; đồng thời cùng Hải tổ chức việc vận chuyển, tập kết ma túy, thuê căn hộ tại Chung cư GreenBay Garden làm nơi cất giấu ma túy, vũ khí. Hải và Khánh cũng là hai người giữ vai trò chính trong việc chuẩn bị súng AK, đạn và lựu đạn để phục vụ giao dịch và chống trả nếu bị phát hiện.

Bị cáo Bùi Đình Khánh được dẫn giải tới phiên toà

Theo kế hoạch, Khánh, Hải và Nguyễn Hữu Đằng thống nhất bán 16 bánh heroin với giá khoảng 135 triệu đồng mỗi bánh cho đối tượng tên Thanh, hẹn giao dịch tại khu vực Bãi Cháy tối 17-4-2025. Đằng là người trực tiếp sử dụng ô tô cá nhân để nhận và giao ma túy cho khách mua. Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 17-4-2025, tại khu vực đường liên phường thuộc tổ 6, khu 10, phường Bãi Cháy, Nguyễn Hữu Đằng bị lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang khi đang cất giấu 16 bánh heroin trên ô tô, tổng khối lượng hơn 5,5 kg.

Biết Đằng bị bắt, Khánh cùng các đối tượng liên quan đã sử dụng ô tô và súng quân dụng chống trả lực lượng chức năng nhằm giải cứu đồng phạm và cướp lại số ma túy bị thu giữ. Trước thời điểm giao dịch, nhóm đối tượng đã chuẩn bị 2 khẩu súng AK, đạn và lựu đạn để sẵn sàng chống trả nếu bị phát hiện.

Tại khu vực cổng chào Khu công nghiệp Cái Lân và Trạm thu phí Việt Hưng, Khánh sử dụng súng AK bắn nhiều phát về phía lực lượng công an khiến thượng úy Nguyễn Đăng Khải (cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh) hy sinh khi làm nhiệm vụ. Vụ việc còn làm hư hỏng nhiều phương tiện, tổng thiệt hại hơn 126 triệu đồng.

Sau khi gây án, Khánh cùng đồng bọn đã vứt bỏ súng đạn, điện thoại, ô tô tại nhiều vị trí và tìm cách liên hệ các đồng bọn khác với mục đích trợ giúp cho Khánh nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Quá trình truy bắt, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ được Hà Thượng Hải, Hoàng Văn Đông và Hà Quang Sơn, riêng Bùi Đình Khánh bị Cơ quan điều tra khởi tố bị can và ra quyết định truy nã.

Ngày 18-4-2025, Cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp ô tô mang biển số 19A - 634.23 do Hà Thương Hải sử dụng cùng căn hộ 1406 tầng 14 Tòa A Chung cư GreenBay, tỉnh Quảng Ninh thu giữ thêm 9 bánh heroine có tổng khối lượng hơn 3,1 kg cùng nhiều loại chất ma túy khác.

Ngày 21-4-2025, Cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp phòng trọ số 04, khu nhà trọ của ông Bùi Văn Súy cho Bùi Đình Khánh thuê tại tổ 12, khu Giếng Đáy 2, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh phát hiện, thu giữ thêm một khẩu súng ngắn kiểu colt xoay, 69 viên đạn.

Đến ngày 1-5-2025, căn cứ lời khai nhận tội của các bị can, cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ 13 bánh heroine, tổng khối lượng hơn 4,4 kg do Dương Tiến Tú cất giấu tại xã Phượng Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội. Tổng cộng, cơ quan công an thu giữ được 38 bánh heroin, 6 ô tô, 3 khẩu súng, 154 viên đạn, 1 quả lựu đạn cùng 10 kíp nổ,...