Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Thị Kim Xuyến sinh năm 1990

Theo Chi Chi | 13-05-2026 - 11:12 AM | Xã hội

Xới thủ đoạn vay tiền đáo hạn ngân hàng, Xuyến đã chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng của các bị hại.

Ngày 12/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Kim Xuyến, sinh năm 1990, đăng ký thường trú tại xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, do cần tiền trả nợ, Xuyến đã đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn trả lãi suất cao và hoàn vốn trong thời gian ngắn nhằm vay tiền của anh N.V.V. Sau đó, thông qua sự giới thiệu của anh V., đối tượng tiếp tục tiếp cận anh N.V.L để vay tiền.

Để tạo lòng tin, thời gian đầu Xuyến vay số tiền nhỏ và thanh toán gốc, lãi đúng hạn. Đến giữa tháng 7/2025, đối tượng tiếp tục vay số tiền 7 tỷ đồng với lý do đáo hạn ngân hàng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Xuyến không thực hiện cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân, rồi tìm cách lẩn tránh các bị hại.

Quá trình làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra, bị can quanh co chối tội, gây khó khăn cho công tác điều tra. Tuy nhiên, bằng các tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan điều tra xác định có đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị can.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt và thi hành các quyết định, lệnh đối với Trần Thị Kim Xuyến. Ảnh: CA Cần Thơ

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đề nghị những ai là bị hại của Trần Thị Kim Xuyến với thủ đoạn nêu trên khẩn trương liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ (số 71 Trần Phú, phường Cái Khế) hoặc Điều tra viên Thiếu tá Lê Văn Chí Hữu, số điện thoại 0918.215.789 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ ngày 21/5, địa chỉ khai báo lưu trú, tạm trú chung chính thức áp dụng trên cả nước

Từ ngày 21/5, địa chỉ khai báo lưu trú, tạm trú chung chính thức áp dụng trên cả nước Nổi bật

Bắt giữ Nguyễn Thị Điệp SN 1985

Bắt giữ Nguyễn Thị Điệp SN 1985 Nổi bật

VIDEO: Dẫn giải Bùi Đình Khánh, kẻ nổ súng khiến thiếu tá Công an hy sinh, ra tòa

VIDEO: Dẫn giải Bùi Đình Khánh, kẻ nổ súng khiến thiếu tá Công an hy sinh, ra tòa

10:58 , 13/05/2026
Tài khoản ngân hàng bị phong tỏa ngay lập tức nếu liên quan đến những giao dịch sau

Tài khoản ngân hàng bị phong tỏa ngay lập tức nếu liên quan đến những giao dịch sau

10:40 , 13/05/2026
Bà Bùi Thị Minh Hoài tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI

Bà Bùi Thị Minh Hoài tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI

10:25 , 13/05/2026
Tất cả người dân khi đi bệnh viện chú ý quy định phạt tới 80 triệu đồng từ 15/5

Tất cả người dân khi đi bệnh viện chú ý quy định phạt tới 80 triệu đồng từ 15/5

09:44 , 13/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên