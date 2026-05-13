Thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Thị Kim Xuyến sinh năm 1990

Ngày 12/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Kim Xuyến, sinh năm 1990, đăng ký thường trú tại xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, do cần tiền trả nợ, Xuyến đã đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn trả lãi suất cao và hoàn vốn trong thời gian ngắn nhằm vay tiền của anh N.V.V. Sau đó, thông qua sự giới thiệu của anh V., đối tượng tiếp tục tiếp cận anh N.V.L để vay tiền.

Để tạo lòng tin, thời gian đầu Xuyến vay số tiền nhỏ và thanh toán gốc, lãi đúng hạn. Đến giữa tháng 7/2025, đối tượng tiếp tục vay số tiền 7 tỷ đồng với lý do đáo hạn ngân hàng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Xuyến không thực hiện cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân, rồi tìm cách lẩn tránh các bị hại.

Quá trình làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra, bị can quanh co chối tội, gây khó khăn cho công tác điều tra. Tuy nhiên, bằng các tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan điều tra xác định có đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị can.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt và thi hành các quyết định, lệnh đối với Trần Thị Kim Xuyến. Ảnh: CA Cần Thơ

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đề nghị những ai là bị hại của Trần Thị Kim Xuyến với thủ đoạn nêu trên khẩn trương liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ (số 71 Trần Phú, phường Cái Khế) hoặc Điều tra viên Thiếu tá Lê Văn Chí Hữu, số điện thoại 0918.215.789 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.