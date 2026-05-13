Tất cả người dân đang sử dụng Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội chú ý quy trình mới nhất

Giám đốc BHXH Việt Nam đã ký ban hành Quyết định số 366/QĐ-BHXH về Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Quy trình được ban hành nhằm điều chỉnh việc phân cấp, phân quyền đối với tổ chức, cá nhân thuộc hệ thống BHXH Việt Nam trong thực hiện công tác thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”.

Theo Quy trình, việc tổ chức thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, người tham gia trên cơ sở tự kê khai, tự chịu trách nhiệm; áp dụng đối với viên chức cơ quan BHXH các cấp được phân công nhiệm vụ trong quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Quy định cụ thể trách nhiệm của từng cấp trong hệ thống BHXH Việt Nam

Quy trình quy định rõ trách nhiệm của BHXH cơ sở, BHXH tỉnh và BHXH Việt Nam trong thực hiện công tác thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Trong đó, BHXH cơ sở thực hiện hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động, cơ quan quản lý người chỉ tham gia BHYT, tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng và người tham gia kê khai, nộp hồ sơ; thu tiền đóng, hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; xác nhận sổ BHXH; gộp sổ BHXH; điều chỉnh thông tin người tham gia; cấp lại, đổi thẻ BHYT; trả kết quả thủ tục hành chính. Đồng thời tiếp nhận hồ sơ để chuyển BHXH tỉnh giải quyết các trường hợp tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 hoặc cán bộ xã theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP trước ngày 01/01/1998.

BHXH tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết hồ sơ thuộc thẩm quyền; tiếp nhận, hỗ trợ xử lý hồ sơ, dữ liệu vướng mắc do BHXH cơ sở đề nghị; báo cáo, kiến nghị BHXH Việt Nam giải quyết nếu vượt thẩm quyền.

Đối với BHXH Việt Nam, Quy trình quy định thực hiện thu tiền ngân sách trung ương đóng, hỗ trợ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ và giải quyết hồ sơ trong trường hợp BHXH cơ sở không kịp thời giải quyết.

Đẩy mạnh sử dụng sổ BHXH và thẻ BHYT bản điện tử

Quy trình mới tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, người tham gia được sử dụng sổ BHXH bản điện tử để giải quyết các chế độ BHXH, BHTN; sử dụng thẻ BHYT bản điện tử để khám chữa bệnh BHYT và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT thông qua ứng dụng Định danh điện tử quốc gia (VNeID) mức độ 2, ứng dụng VssID hoặc Email.

Đối với hồ sơ thực hiện giao dịch điện tử, hệ thống phần mềm thực hiện xác thực toàn bộ thông tin của đơn vị và người tham gia theo mã số định danh điện tử, bảo đảm khớp đúng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác và phần mềm tự động tạo lập phát sinh, hệ thống sẽ tự động cập nhật vào cơ sở dữ liệu; tự động cấp sổ BHXH, thẻ BHYT bản điện tử, xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN đối với trường hợp đăng ký nhận bản điện tử.

Quy trình cũng quy định thời gian hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hoặc trả lại hồ sơ không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ, dữ liệu chưa đầy đủ, chính xác.

Tăng cường quản lý chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN

Theo Quy trình, hệ thống phần mềm sẽ tự động xác định trạng thái đơn vị chậm đóng, trốn đóng căn cứ kết quả đóng của tháng trước liền kề; cập nhật trạng thái trên phần mềm quản lý. Đồng thời, hệ thống tự động gửi thông báo kết quả đóng và văn bản đôn đốc đối với đơn vị chậm đóng, trốn đóng theo quy định.

Người tham gia cũng được cung cấp thông tin trên ứng dụng VssID về kết quả đơn vị đã đóng BHXH, BHYT, BHTN và thời gian chậm đóng theo từng đơn vị.

Quy trình nêu rõ, trường hợp chậm đóng, trốn đóng BHYT cho người lao động thì đơn vị phải hoàn trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ BHYT do chậm đóng, trốn đóng theo quy định của Luật BHYT.

Bên cạnh đó, Phòng Kiểm tra thuộc BHXH tỉnh và Ban Kiểm tra thuộc BHXH Việt Nam được giao trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với đơn vị chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHTN, BHYT theo quy định.

Đồng bộ dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý

Quy trình quy định việc cập nhật dữ liệu thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được thực hiện trên hệ thống phần mềm liên thông toàn ngành. Nhiều nghiệp vụ được tự động hóa như: xác thực thông tin người tham gia; xác định trạng thái chậm đóng, trốn đóng; tổng hợp số liệu báo cáo; gửi thông báo kết quả đóng; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử.

Đồng thời, Quy trình cũng quy định cụ thể trách nhiệm của các đơn vị chuyên môn thuộc BHXH các cấp, gồm: Quản lý thu và phát triển người tham gia, Kế hoạch - Tài chính, Kiểm tra, Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số cùng các đơn vị liên quan trong việc phối hợp tổ chức thực hiện, bảo đảm quản lý thống nhất, hiệu quả trong toàn hệ thống BHXH Việt Nam.

Việc ban hành Quy trình mới góp phần tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN theo hướng công khai, minh bạch, hiện đại; nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính của ngành BHXH Việt Nam trong giai đoạn mới.



