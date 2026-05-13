Ra quyết định khởi tố Lê Thị Kim Trang SN 1978
Công an tỉnh Khánh Hoà vừa khởi tố vụ án hình sự “Gây ô nhiễm môi trường” xảy ra tại xã Cam Lâm đồng thời khởi tố các đối tượng liên quan.
Ngày 12/5, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết trước đó đã phối hợp cùng Công an xã Cam Lâm phát hiện, bắt quả tang xe ô tô tải ben biển kiểm soát 79C-227.xx đang thực hiện hành vi đổ chất thải rắn xuống khu vực bãi đất trống trên đường Lê Lợi (tổ dân phố Bãi Giếng, xã Cam Lâm) thuộc khu đất do bà Lê Thị Kim Trang (sinh năm 1978, trú thôn Bãi Giếng, xã Cam Lâm) quản lý.
Tổ tuần tra đã yêu cầu các đối tượng dừng mọi hoạt động và tổ chức xác minh, điều tra.
Qua công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa xác định bà Lê Thị Kim Trang cùng ông Võ Thanh Tùng (sinh năm 1986, trú thôn Tân Hải, xã Cam Lâm) và ông Trần Thanh Hùng (sinh năm 1992, trú thôn Bãi Giếng) tổ chức thuê xe ô tô tải để vận chuyển, đổ chất thải rắn phát sinh từ Dự án Khu đô thị mới Cam Lâm - phân khu cầu Nguyễn Tất Thành xuống khu đất do bà Trang quản lý để thu lợi bất chính.
Từ cuối tháng 3/2026 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã tổ chức vận chuyển, đổ trên 180 tấn chất thải xuống khu đất của bà Trang.
Kết quả giám định của cơ quan chức năng có thẩm quyền xác định các mẫu chất thải trên là chất thải rắn công nghiệp thông thường (nhựa đường).
Ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ban hành và tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Gây ô nhiễm môi trường" và Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Kim Trang, Trần Thanh Hùng và Võ Thanh Tùng về tội "Gây ô nhiễm môi trường" theo quy định tại khoản 1 Điều 235 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017 và năm 2025).
Hiện vụ án đang được tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
