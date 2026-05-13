Ra quyết định khởi tố Lê Thị Kim Trang SN 1978

Theo Duy Anh | 13-05-2026 - 14:43 PM | Xã hội

Công an tỉnh Khánh Hoà vừa khởi tố vụ án hình sự “Gây ô nhiễm môi trường” xảy ra tại xã Cam Lâm đồng thời khởi tố các đối tượng liên quan.

Ngày 12/5, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết trước đó đã phối hợp cùng Công an xã Cam Lâm phát hiện, bắt quả tang xe ô tô tải ben biển kiểm soát 79C-227.xx đang thực hiện hành vi đổ chất thải rắn xuống khu vực bãi đất trống trên đường Lê Lợi (tổ dân phố Bãi Giếng, xã Cam Lâm) thuộc khu đất do bà Lê Thị Kim Trang (sinh năm 1978, trú thôn Bãi Giếng, xã Cam Lâm) quản lý.

Tổ tuần tra đã yêu cầu các đối tượng dừng mọi hoạt động và tổ chức xác minh, điều tra.

Ra quyết định khởi tố Lê Thị Kim Trang SN 1978 - Ảnh 1.

Các đối tượng (từ trái sang phải): Lê Thị Kim Trang, Trần Thanh Hùng, Võ Thanh Tùng (Ảnh: Công an Khánh Hoà).

Qua công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa xác định bà Lê Thị Kim Trang cùng ông Võ Thanh Tùng (sinh năm 1986, trú thôn Tân Hải, xã Cam Lâm) và ông Trần Thanh Hùng (sinh năm 1992, trú thôn Bãi Giếng) tổ chức thuê xe ô tô tải để vận chuyển, đổ chất thải rắn phát sinh từ Dự án Khu đô thị mới Cam Lâm - phân khu cầu Nguyễn Tất Thành xuống khu đất do bà Trang quản lý để thu lợi bất chính.

Từ cuối tháng 3/2026 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã tổ chức vận chuyển, đổ trên 180 tấn chất thải xuống khu đất của bà Trang.

Kết quả giám định của cơ quan chức năng có thẩm quyền xác định các mẫu chất thải trên là chất thải rắn công nghiệp thông thường (nhựa đường).

Ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ban hành và tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Gây ô nhiễm môi trường" và Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Kim Trang, Trần Thanh Hùng và Võ Thanh Tùng về tội "Gây ô nhiễm môi trường" theo quy định tại khoản 1 Điều 235 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017 và năm 2025).

Hiện vụ án đang được tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tất cả người dân khi đi bệnh viện chú ý quy định phạt tới 80 triệu đồng từ 15/5

Từ 2026, lao động nam và nữ cần đóng BHXH bao nhiêu năm để hưởng lương hưu cao nhất?

Tất cả người dân đang sử dụng Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội chú ý quy trình mới nhất

Xôn xao clip bé trai mắt bầm tím, khóc kêu cứu vì nhiều lần bị đánh đập khi ở cùng bố và vợ mới

Mất sạch tiền trong tài khoản ngân hàng chỉ vì nhận chuyển khoản nhầm

2 nữ bị cáo sinh năm 2005 đóng vai trò gì trong đường dây của "trùm ma túy" Bùi Đình Khánh?

