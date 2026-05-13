Tử hình Bạc Cầm Anh SN 1997 và 4 người khác

Trong hai ngày 12 và 13/5/2026, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm theo hình thức trực tuyến để xét xử 17 bị cáo liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia số lượng đặc biệt lớn với các tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy” hoặc “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Quy mô đường dây và thủ đoạn hoạt động

Theo hồ sơ vụ án mà báo An ninh Thủ đô đăng tải, trong giai đoạn từ năm 2022 đến 2024, Quàng Văn Thành, Nguyễn Thị Hồng Như cùng các đồng phạm đã thiết lập đường dây đưa ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Cụ thể, các bị cáo mua ma túy từ những đối tượng người Lào (tên Kẹo và Phong, hiện chưa rõ lai lịch). Tổng khối lượng ma túy các loại mà các đối tượng đã mua lên tới hơn 158,7kg, bao gồm 60,3kg heroin, 62kg ketamin và 35,5kg ma túy đá. Quàng Văn Thành bị xác định là người chịu trách nhiệm lớn nhất khi tham gia giao dịch 60kg ma túy và thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Đến tối ngày 07/03/2024 tại Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), lực lượng công an đã bắt quả tang các đối tượng đang giao nhận 3 thùng hàng chứa ma túy, từ đó lần ra đường dây này.

Phán quyết nghiêm khắc của Hội đồng xét xử

Báo Vietnamnet đưa tin, căn cứ vào tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt các mức án sau:

4 bị cáo nhận án tử hình trong vụ án này: Quàng Văn Thành (SN 1994), Bạc Cầm Anh (SN 1997), Lò Ngọc Quyền (SN 1997) và Trần Chí Thanh (SN 1990).

Bị cáo Lê Thanh Tâm (SN 1970) bị tuyên án chung thân trong vụ án này, tuy nhiên do tổng hợp với bản án tử hình trước đó (do TAND TP.HCM tuyên năm 2024), bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là tử hình.

9 bị cáo bao gồm: Nguyễn Thị Hồng Như, Cà Văn Cương, Hoàng Văn Tín, Bùi Viết Vượng, Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Tuyến, Nguyễn An Đại, Vũ Đức Hợp và Ong Thị Lan nhận án tù chung thân.

Ngoài ra, các mức án tù có thời hạn khác: Lý Văn Hiệp 20 năm tù; Nguyễn Văn Long 17 năm tù; Vì Văn Lượng 15 năm tù.