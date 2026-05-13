Bắt tạm giữ Nguyễn Sơn Tùng SN 2001, thu giữ hàng loạt tờ tiền có mệnh giá từ 10.000 - 500.000 đồng

Theo Nam An | 13-05-2026 - 16:20 PM | Xã hội

Ngày 13/5, Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ Nguyễn Sơn Tùng (SN 2001) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản sau khi đối tượng đột nhập nhà dân phá két sắt lấy hơn 530 triệu đồng và khai thêm 2 vụ trộm khác với tổng số tiền chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Ngày 13/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Sơn Tùng (SN 2001, trú tại thôn Yên Me, xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 3/5, bà Trương Thị Tuyết Hạnh (SN 1980, trú tại thôn 5, xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đến Công an xã Chư Prông trình báo về việc sau khi gia đình đi du lịch nước ngoài trở về thì phát hiện nhà bị kẻ gian đột nhập, đục phá két sắt trong phòng ngủ, lấy trộm nhiều tiền Việt Nam, vàng và USD, tổng trị giá tài sản khoảng 530 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Sơn Tùng bị bắt giữ cũng tang vật

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Chư Prông đã báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh để phối hợp điều tra. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, lực lượng trinh sát hình sự nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Công an xã Chư Prông và Công an xã Ia Boòng tiến hành truy vết, rà soát các đối tượng nghi vấn, thu thập thông tin phục vụ công tác điều tra.

Qua công tác sàng lọc, khoanh vùng đối tượng, cơ quan Công an xác định Nguyễn Sơn Tùng nhiều biểu hiện nghi vấn. Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, lực lượng Công an đã tiến hành bắt giữ đối tượng, đồng thời thu giữ toàn bộ tang vật liên quan tại nơi ở của Tùng.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Sau nhiều ngày theo dõi, biết gia đình bà Hạnh đi vắng, tối 3/5, Tùng vượt hàng rào, leo lên sân thượng tầng 2 để đột nhập vào nhà, phá két sắt, lấy toàn bộ tiền Việt Nam đồng, USD (đô la Mỹ) và vàng bên trong; đồng thời tiếp tục lục tìm, lấy thêm nhiều tiền mặt cất trong ví và heo đất rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Hình ảnh của đối tượng trộm cắp do camera an ninh ghi lại

Trực tiếp tham gia điều tra vụ án, Trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự cho biết: “Đối tượng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi gây án, từ việc theo dõi quy luật sinh hoạt của bị hại, chuẩn bị công cụ, phương tiện gây án đến tính toán đường tẩu thoát và thay đổi trang phục nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén cùng sự hỗ trợ tích cực của quần chúng Nhân dân, lực lượng Công an đã nhanh chóng xác định, bắt giữ đối tượng và thu hồi toàn bộ tài sản khi đối tượng chưa kịp tẩu tán”.

Mở rộng điều tra, Nguyễn Sơn Tùng khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt 2 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn xã Ia Boòng. Cụ thể, vào khoảng tháng 12/2024, lợi dụng gia đình ông M. (hàng xóm của Tùng) tổ chức đám cưới cho con gái, đối tượng đã đột nhập vào nhà lấy trộm nhiều phong bì tiền mừng cưới với tổng số tiền khoảng 132 triệu đồng.

Tiếp đó, vào đầu tháng 4/2026, Tùng tiếp tục đột nhập vào một nhà rẫy tại làng Đê Sơ, xã Ia Boòng, trộm cắp tiền mặt và một con heo đất với tổng trị giá khoảng 22 triệu đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được từ các vụ trộm trên đã bị đối tượng tiêu xài cá nhân.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật; đồng thời tiến hành các thủ tục trao trả tài sản cho bị hại.

Tất cả người dân khi đi bệnh viện chú ý quy định phạt tới 80 triệu đồng từ 15/5

Từ 2026, lao động nam và nữ cần đóng BHXH bao nhiêu năm để hưởng lương hưu cao nhất?

Công an TPHCM cảnh báo về chiêu lừa mới, người dân cần biết

