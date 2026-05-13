Công an TPHCM cảnh báo về chiêu lừa mới, người dân cần biết

Ngày 13-5, Công an TPHCM đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới thông qua tin nhắn SMS với nội dung thông báo “xe vi phạm giao thông”.

Theo công an, các đối tượng giả danh cơ quan chức năng, yêu cầu người dân truy cập vào đường link được thiết kế giống Cổng Dịch vụ công Quốc gia để thực hiện việc nộp phạt trực tuyến. Chúng thường sử dụng những tên miền gần giống với địa chỉ chính thức nhằm đánh lừa người dùng. Chẳng hạn, website giả mạo có thể mang tên “dichvucong-vn.com”, trong khi Cổng Dịch vụ công Quốc gia chỉ có một địa chỉ duy nhất là https://dichvucong.gov.vn.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân chỉ truy cập trang chính thức

Sau khi người dân truy cập, trang web giả mạo sẽ hiển thị thông báo về lỗi vi phạm giao thông và yêu cầu nhập các thông tin quan trọng như số thẻ ngân hàng, tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP hoặc dữ liệu cá nhân.

Với những thông tin này, các đối tượng có thể chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng và đánh cắp thông tin cá nhân của nạn nhân.

Tin nhắn lừa đảo thường được gửi từ số điện thoại lạ, nội dung tạo tâm lý lo lắng, thúc giục người dân nhanh chóng xử lý để tránh bị phạt nặng.

Trước tình trạng trên, Công an TPHCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không truy cập vào các đường link lạ được gửi qua SMS, Zalo hay Messenger; không cung cấp mã OTP, mật khẩu hoặc thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức.

Người dân chỉ nên tra cứu và thực hiện các thủ tục hành chính thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ chính thức hoặc các kênh thông tin của cơ quan chức năng.