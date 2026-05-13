Phát hiện 50 tờ tiền 500.000 đồng nằm chơ vơ ở khoa Nội, bệnh viện lập tức xác minh, kiểm tra thông tin của một người đàn ông

Theo Nam An | 13-05-2026 - 16:59 PM | Xã hội

Trong lúc điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiên Yên, bà Nguyễn Thị Hòa đã nhặt được 25 triệu đồng và nhanh chóng báo bệnh viện để trả lại cho người đánh rơi.

Ngày 13/5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, một bệnh nhân đang điều trị nội trú tại bệnh viện đã có hành động đẹp khi nhặt được số tiền lớn và nhanh chóng tìm cách trả lại cho người đánh rơi.

Người đàn ông nhận lại số tiền không may đánh rơi.

Cụ thể, vào sáng cùng ngày, bà Nguyễn Thị Hòa (trú xã Tiên Yên), bệnh nhân đang điều trị tại khoa Nội tổng hợp, đã phát hiện số tiền 25 triệu đồng (50 tờ 500.000 đồng) bị bỏ quên trong khuôn viên khoa. Qua xác minh, đây là tài sản của ông Vương Văn Nam (trú xã Đông Ngũ), cũng đang điều trị tại cùng khoa.

Ngay sau khi nhặt được tiền, bà Hòa đã chủ động báo cho nhân viên y tế cùng các bộ phận liên quan của bệnh viện để hỗ trợ xác minh, tìm chủ nhân số tài sản trên.

Số tiền 50 triệu đồng một bệnh nhân đánh rơi tại bệnh viện

Sau quá trình kiểm tra thông tin, bệnh viện đã nhanh chóng liên hệ được với ông Nam và tiến hành trao trả lại đầy đủ số tiền trong sự xúc động, biết ơn của người đánh rơi.

Đại diện bệnh viện cho biết, hành động của bà Hòa là nghĩa cử đẹp, thể hiện sự trung thực, trách nhiệm và góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Khoảnh khắc trao trả tài sản tuy giản dị nhưng đã để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với các bệnh nhân, người nhà và đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện. Đây cũng là hành động góp phần lan tỏa tinh thần “nhặt được của rơi, trả người đánh mất”, xây dựng môi trường bệnh viện văn minh, giàu tình người.

