Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Khánh Hoà thông tin, ngày 27/3/2026, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 28 quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

Thông tư này quy định người nộp phí, lệ phí; tổ chức thu phí, lệ phí; mức thu, chế độ thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam, bao gồm: Lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem "AB"; phí cấp thị thực và các giấy tờ khác có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú cho người nước ngoài.

Theo đó, mức thu lệ phí cấp hộ chiếu năm 2026 mới nhất (bao gồm hộ chiếu gắn chip điện tử và hộ chiếu không gắn chip điện tử) được thực hiện theo Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 28, cụ thể như sau:

Lưu ý, các trường hợp được miễn lệ phí cấp hộ chiếu năm 2026 gồm:

Người Việt Nam ở nước ngoài có quyết định trục xuất bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền nước sở tại nhưng không có hộ chiếu;

Người Việt Nam ở nước ngoài phải về nước theo điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tế về việc nhận trở lại công dân nhưng không có hộ chiếu và những trường hợp vì lý do nhân đạo.

Mức thu lệ phí cấp hộ chiếu năm 2026 mới nhất nêu trên được áp dụng chính thức từ ngày 1/4/2026 và thay thế cho mức phí theo quy định Thông tư 25/2021.