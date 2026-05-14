Một lỗi rất nhiều người đi xe máy, ô tô mắc phải, nhưng có thể phải trả lên tới 22 triệu đồng

Câu hỏi 1/5

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, vượt xe sai quy định (không gây tai nạn) đối với ô tô bị phạt bao nhiêu?

A. 2-3 triệu đồng

B. 4-6 triệu đồng

C. 10-14 triệu đồng

D. 20-22 triệu đồng

Đáp án đúng là: B. 4-6 triệu đồng

Giải thích:

Theo khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, ô tô vượt xe không đúng quy định (vượt nơi cấm, vượt phải, không có tín hiệu) bị phạt từ 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm GPLX.

Câu hỏi 2/5

Vượt xe sai quy định gây tai nạn giao thông đối với ô tô bị phạt bao nhiêu?

A. 4-6 triệu đồng

B. 10-14 triệu đồng

C. 20-22 triệu đồng

D. 30-40 triệu đồng

Đáp án đúng là: C. 20-22 triệu đồng

Giải thích:

Theo khoản 10 Điều 6 Nghị định 168, ô tô vượt xe sai quy định gây tai nạn bị phạt từ 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm GPLX.

Câu hỏi 3/5

Xe máy vượt xe sai quy định (không gây tai nạn) bị phạt bao nhiêu?

A. 100.000 - 200.000 đồng

B. 200.000 - 1.000.000 đồng

C. 4-6 triệu đồng

D. 10-14 triệu đồng

Đáp án đúng là: B. 200.000 - 1.000.000 đồng

Giải thích:

Theo Điều 7 Nghị định 168, xe máy vượt xe trong trường hợp bị cấm, không có tín hiệu xin vượt hoặc vượt bên phải không đúng quy định bị phạt từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Câu hỏi 4/5

Xe máy vượt xe sai quy định gây tai nạn bị phạt bao nhiêu?

A. 2-3 triệu đồng

B. 4-6 triệu đồng

C. 10-14 triệu đồng

D. 20-22 triệu đồng

Đáp án đúng là: C. 10-14 triệu đồng

Giải thích:

Theo Điều 7 Nghị định 168, xe máy vượt xe sai quy định gây tai nạn giao thông bị phạt từ 10-14 triệu đồng và trừ 10 điểm GPLX.

Câu hỏi 5/5

Hành vi nào sau đây được coi là vượt xe sai quy định?

A. Vượt xe khi có tín hiệu xi nhan và đảm bảo an toàn

B. Vượt bên phải khi không được phép hoặc không có tín hiệu

C. Vượt xe trên cao tốc với tốc độ cho phép

D. Vượt xe khi đường vắng

Đáp án đúng là: B. Vượt bên phải khi không được phép hoặc không có tín hiệu

Giải thích:

Vượt xe sai quy định bao gồm: vượt tại nơi có biển cấm, vượt bên phải không đúng quy định, không có tín hiệu xin vượt, không giữ khoảng cách an toàn... Đây là những hành vi rất nguy hiểm.