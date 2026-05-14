Toàn bộ clip nhóm đối tượng xông vào nhà dân hành hung khiến 2 người nhập viện ở Hà Nội

Một đoạn camera an ninh ghi lại vụ nhóm đối tượng lao vào nhà hành hung khiến 2 người nhập viện đang được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được sự chú ý theo dõi từ dư luận. Đoạn clip ghi lại sự việc xảy ra trong sân gia đình nhà anh Phùng Văn T. (SN 1986, trú tại thôn Đồng Trạng, xã Đoài Phượng, TP.Hà Nội).

Tờ Dân Việt dẫn phản ánh của anh T. cho hay vào khoảng 21h30' tối ngày 7/5, có 4 đối tượng là người địa phương bất ngờ kéo đến nhà rồi lao vào đánh anh trai và cậu của anh.

"Họ xông thẳng vào nhà, hành hung người thân của tôi khiến cả hai phải nhập viện điều trị. Gia đình rất hoang mang và bức xúc vì sự việc xảy ra ngay tại nơi ở” , anh T. chia sẻ trên Dân Việt.

Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình anh đã làm đơn trình báo, tố giác tới cơ quan công an địa phương để đề nghị điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Camera an ninh ghi lại sự việc.

Bên cạnh đó, thông tin thêm trên VietNamNet, anh T. cho hay gia đình anh trai anh không hề có mâu thuẫn gì với nhóm đối tượng này. Theo lời anh T. thì anh trai và cậu anh nhiều ngày nay đang điều trị tại bệnh viện, việc ăn uống rất khó khăn. Đặc biệt, anh trai anh bị chấn thương nặng ở vùng bụng và đang được bệnh viện chụp chiếu, chưa có kết quả cụ thể.

Công an xã Đoài Phương đã nhận đơn tố giác tội phạm của gia đình và đang khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.