Miền Bắc sắp có mưa to đến rất to, chấm dứt nắng nóng

Theo Duy Anh | 14-05-2026 - 17:59 PM | Xã hội

Theo dự báo, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ sẽ kéo dài thêm 2 ngày nữa trước khi xuất hiện mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (14/5), cả nước có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 38 độ C.

Trong 2 ngày tới, Bắc Bộ tiếp tục duy trì tình trạng nắng nóng. Dự báo, từ khoảng đêm 16/5, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ ngày 17/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực Bắc Bộ. Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 17/5.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 14 và ngày 15/5

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 27-37 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 24-37 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26-37 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26-38 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 26-38 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 21-35 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25-37 độ.

Theo Duy Anh

